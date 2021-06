Le Canadien s’est rendu jusqu’en finale de la Coupe Stanley en appliquant une recette qui avait, jusqu’à lundi soir, subjugué ses adversaires des trois tours précédents :

Une gestion de rondelle impeccable et un échec-avant féroce qui forçait l’adversaire à passer trop de temps en territoire défensif.

Un effort concerté (de Carey Price et, notamment du trio de Phillip Danault) qui empêchait les meilleurs marqueurs adverses de marquer et qui faisait grimper le niveau de pression au fil des matchs.

Une unité de désavantage numérique quasi-parfaite (la meilleure de l’histoire des séries) qui privait l’adversaire de buts importants et qui contribuait à créer une crise de confiance chez les meilleurs marqueurs de l’autre camp.

Or, toutes ces bulles dans lesquelles le CH trouvait sa force et son réconfort ont éclaté dans le premier match de la finale.

Le Canadien, à qui on peut certainement attribuer le titre d’équipe Cendrillon, doit maintenant rafistoler son jeu rapidement. Sinon, le douzième coup de minuit pourrait sonner plus tôt que prévu.

L’histoire de ce premier match, en fait, est que le Lightning a battu le Canadien en lui servant sa propre médecine.

Tampa Bay a passé 50 % plus de temps que le Canadien en zone offensive.

Au lieu de jouer contre les meilleurs attaquants adverses et d’écouler le temps à 200 pieds du filet de Carey Price, le trio de Phillip Danault a été confronté toute la soirée à la troisième unité du Lightning, composée de Blake Coleman, Yanni Gourde et Barclay Goodrow.

Et pendant que Danault et ses partenaires livraient une match nul de 0-0 contre Gourde, le trio de Nick Suzuki (flanqué de Tyler Toffoli et Cole Caufield) se faisait couper en fines tranches par Ondrej Palat, Brayden Point et Nikita Kucherov.

Le meilleur trio des champions de la Coupe Stanley a terminé la soirée avec sept points ainsi qu’un différentiel de +3. À l’inverse, le trio de Suzuki a connu un frigorifique baptême de finale de la Coupe Stanley. Pour eux, le mercure s’est arrêté à -3.

Le CH devra travailler extrêmement fort au cours des prochains matchs pour miner la confiance et limiter la production des piliers offensifs du Lightning.

Avec cette prestation (2 buts et 1 passe), Kucherov est aussi parvenu à démontrer que la blessure qu’il avait subie face aux Islanders ne l’ennuiera autant que le CH l’avait espéré.

Le Canadien est une équipe de contre-attaqueurs. C’est une formation qui peut vous assommer d’un but extrêmement douloureux après avoir encaissé une attaque soutenue. Ou encore, qui peut rapidement transformer en or les revirements que commettent ses adversaires.

Lundi soir, c’est le Lightning qui a fait payer quelques revirements au Canadien. Et cash à part ça, pour reprendre une expression chère à Dominique Ducharme.

Le premier but du match, inscrit par le défenseur Erik Cernak, a été orchestré par Brayden Point, qui a brillamment intercepté une passe que Cole Caufield tentait de compléter après avoir franchi la ligne bleue du Lightning. Et le troisième but de Tampa Bay (dont Kucherov a bizarrement été crédité) est survenu après que Joel Edmundson eut servi une passe molle à Caufield en territoire neutre, alors que ce dernier n’avait pas de contact visuel avec lui.

Au micro après le match, Josh Anderson, Ben Chiarot, Jeff Petry et Luke Richardson ont tous souligné la nécessité de gommer ce type d’erreurs de leur jeu, lors du prochain match, afin d’éviter de nourrir la bête offensive à laquelle ils sont confrontés.

Contre Tampa Bay, par contre, ce sera plus difficile à dire qu’à faire. Surtout compte tenu du fait que les quatre gros défenseurs qui se tapent la quasi-totalité du travail du côté du CH commencent peut-être à montrer des signes de fatigue.

Petry est arrivé une fraction de seconde en retard sur deux buts du Lightning. Et sur une autre séquence, il a trouvé le moyen de laisser un attaquant adverse tirer à bout portant depuis l’enclave alors qu’il était le seul joueur à surveiller dans le territoire du CH.

On notera aussi que le Lightning semble avoir décidé d’investir sur Ben Chiarot, qui a été frappé solidement à plusieurs reprises durant le match. Chiarot joue en moyenne 25 minutes par rencontre depuis le début des séries.

Il y a par ailleurs un autre type de situation négative que le CH semble incapable de biffer de son jeu : les buts accordés à la suite de mises au jeu nettement perdues en territoire adverse.

Le Canadien avait accordé quatre buts semblables contre Vegas dans la série précédente. C’était déjà énorme.

Et ça s’est reproduit contre Tampa, en milieu de troisième, alors que le Lightning jouissait d’une avance de 3-1. Ce jeu a scié les jambes du CH.

Nick Suzuki a encore perdu une mise au jeu de façon très nette, cette fois contre Point. Nikita Kucherov, qui a vu la rondelle aboutir sur sa palette, n’a eu aucune difficulté à toucher la cible.

Suzuki, qui sera encore confronté au trio de Brayden Point lors du second match, a terminé la soirée avec 29 % d’efficacité dans le cercle des mises au jeu dans ce premier match.

Il n’y a malheureusement pas grand-chose que le CH puisse faire contre la jeunesse de son centre le plus prometteur, sinon attendre qu’elle passe.

Après la rencontre, Luke Richardson a estimé que seul point positif que son équipe pouvait tirer de cette défaite était le fait que le CH n’avait pas disputé son meilleur hockey.

Richardson a soulevé un point intéressant parce que, de match en match, le Canadien est effectivement parvenu à rehausser la qualité de son jeu à chacun des tours précédents.

Dans cette perspective, le prochain match sera particulièrement intéressant parce qu’il permettra de mesurer si le Canadien fait réellement face à une pénurie de la douce magie qui entourait certains aspects de son jeu.

Pour rentrer à Montréal avec une égalité de 1-1 dans cette série, le CH devra non seulement rehausser son niveau d’exécution, il devra aussi briser la séquence de 4 ans, 2 mois et 29 jours au cours de laquelle il a été incapable de signer une victoire au Amalie Arena.

Ce ne sera pas un petit contrat.

Pour terminer, un petite observation.

Peut-être l’avez-vous remarqué au cours des derniers mois, mais les programmes spatiaux américains et chinois sont parvenus à expédier des rovers sur Mars et à nous faire partager, presque en direct, des découvertes qui sont faites à plus de 225 millions de kilomètres de la Terre.

Sachant que la science a atteint un tel niveau, comment se fait-il que certains hockeyeurs n’aient pas encore trouvé le moyen d’attacher leur casque de façon sécuritaire?

Les règles de la LNH ont changé cette saison. Dorénavant, un joueur qui perd son casque dans le feu de l’action doit immédiatement et directement quitter la patinoire sous peine d’être puni.

Hier, Ben Chiarot (pour qui ce n’était pas un première) a perdu son casque après avoir essuyé une simple mise en échec en zone défensive. Il a dû retraiter vers le banc alors que le Lightning bourdonnait dans le territoire du CH.

Un détail aussi absurde est pourtant susceptible de coûter un match ou une série.

Puis en fin de rencontre, Brendan Gallagher s’est facilement fait enlever son casque (ça lui arrive constamment) dans une bousculade près du filet d’Andrei Vasilevskiy. Mikhail Sergatchev l’a ensuite renversé et lui a fracassé la tête sur la patinoire. L’attaquant du Canadien saignait abondamment.

De telles situations sont ridicules. Surtout dans un monde où l’on se targue constamment de prêter attention aux détails.

Resserrez vos courroies messieurs! Et si jamais ça ne fonctionne pas, on appellera la NASA.