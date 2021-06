Un 11e corps retrouvé dans les décombres de l'immeuble en Floride

Associated Press

Les secouristes ont creusé pour un cinquième jour en utilisant des machines lourdes pour travailler au sommet de l'immense tas de béton pulvérisé et d'acier tordu.

Les autorités ont estimé lundi qu'elles pouvaient encore retrouver des survivants dans les décombres, un espoir auquel les membres des familles des disparus s’accrochent, même si personne n'a été sorti vivant depuis les toutes premières heures après l'affaissement de la structure.

Au moins 150 personnes sont toujours portées disparues.

Chaque fois que nous touchons à la structure, il y a une réaction , a expliqué le chef adjoint des pompiers de Miami-Dade, Raide Jadallah, lors d'une conférence de presse. Ce n'est pas comme si nous pouvions accrocher quelques cordes et simplement tout soulever.

Certains morceaux de béton ont été réduits à la taille d'un ballon ou d'une balle. M. Jadallah a souligné qu'il comprend que les familles des personnes disparues souhaiteraient que les recherches s'accélèrent, mais il a rappelé que la sécurité des travailleurs doit aussi être prise en compte.

Cela va prendre du temps , a-t-il réitéré. On ne pourra pas tout faire du jour au lendemain. On parle d'un immeuble de 12 étages.

Tôt lundi, une grue a soulevé une grande dalle de béton du tas de débris, permettant à une trentaine de sauveteurs portant des casques de protection de se déplacer et de transporter de plus petits débris dans des seaux rouges, qui sont vidés ensuite dans un bac plus grand.

Les travaux ont été compliqués par des averses intermittentes, mais les incendies qui avaient entravé les recherches initiales ont été éteints depuis.

Garder espoir

Andy Alvarez, commandant adjoint de la section incidents des pompiers de Miami-Dade, a déclaré à Good Morning America d'ABC que les sauveteurs avaient pu trouver des ouvertures à l'intérieur des décombres, principalement dans le sous-sol et le stationnement.

Nous avons réussi à pénétrer à l'intérieur de l'édifice. Nous continuons d'avancer dans l'espoir de trouver un miracle et de réussir à sortir quelqu'un de là vivant , a indiqué M. Alvarez.

Les autorités ont identifié 8 des 11 personnes décédées dans l'effondrement de l'édifice.

Les petits débris sont évacués du site dans des bacs. Photo : Associated Press / Matias J. Ocner/Miami Herald

La police a déclaré avoir identifié les restes de Leon et Christina Oliwkowicz, un couple de personnes âgées du Venezuela qui avait des liens avec les communautés juives de Floride et de Chicago. Ils ont également retrouvé les corps de Luis Bermudez, un jeune homme atteint de dystrophie musculaire, et de sa mère Ana Ortiz, originaires de Porto Rico.

Le chef d'une délégation humanitaire israélienne, qui comprend plusieurs spécialistes en recherche et sauvetage, a rappelé qu'on lui avait déjà rapporté des cas de survivants retrouvés après une centaine d'heures et plus. Je vous demanderais donc de ne pas perdre espoir , a dit Nachman Shai.

Les familles assistent aux recherches

Les familles des disparus ont pris des autobus dimanche vers un site voisin pour assister aux intenses efforts de recherche et de sauvetage qui impliquent des pompiers, des chiens renifleurs et des experts en recherche qui utilisent des radars et des sonars.

Certaines familles espéraient profiter de leur visite pour crier des encouragements à leurs proches possiblement prisonniers des décombres. Plusieurs sont ensuite rentrées d'un pas lourd à un hôtel voisin.

Nous attendons tout simplement des réponses. C'est ce que nous voulons , a expliqué Dianne Ohayon, dont les parents Myriam et Arnie Notkin étaient dans l'immeuble. C'est difficile de traverser ces longues journées sans rien savoir.

L'immeuble s'est effondré quelques jours seulement avant que les propriétaires des condominiums le composant ne commencent à payer pour effectuer des travaux de 11 millions de dollars, qui avaient été recommandés il y a de cela près de trois ans dans un rapport qui avait souligné des dommages structuraux importants .

Le chef des pompiers-secouristes de Miami-Dade, Alan Cominsky, a précisé que son équipe gardait espoir de retrouver des survivants, mais qu'elle devait procéder lentement et méthodiquement.

Les débris sont éparpillés et c'est très, très compact , a-t-il dit, en rappelant que les équipes doivent stabiliser la montagne de gravats au fur et à mesure qu'elles avancent. On ne peut pas simplement commencer à déplacer des choses n'importe comment.

Les secouristes utilisent notamment un radar développé par le Jet Propulsion Lab de la NASA et le département de la Sécurité intérieure, qui peut voir à travers 20 centimètres de béton. L'appareil, de la taille d'une valise, peut détecter la respiration humaine et les battements du cœur.

Les secouristes ont creusé en fin de semaine une tranchée longue de 38 mètres, large de 6 mètres et profonde de 12 mètres dans l'espoir de retrouver des victimes.