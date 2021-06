La région de l'Outaouais incluse dans une offre de tourisme en voiture électrique

La région fait partie d’un projet pilote intitulé Explore Québec - Circuits branchés, qui propose aussi des itinéraires de voyage dans celles des Cantons-de-l’Est, de la Montérégie et de Québec.

La ministre Proulx a soutenu, en point de presse, que l’idée de développer des options de tourisme écoresponsable lui est venue dès les tous débuts de son mandat comme ministre.

On me demandait : "Si tu avais un legs à laisser au tourisme, quel serait-il?" Je souhaite qu’on ait des enveloppes et qu’on fasse du Québec une destination responsable et durable , a-t-elle dit.

En tout, sept forfaits sont présentement offerts et l’idée est d’en proposer, à plus long terme, à la grandeur du Québec. Disponibles via le site web de Bonjour Québec, ils donnent accès à des rabais d’au moins 25 % sur le prix d’achat courant.

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx (archives) Photo : Radio-Canada / Jérôme Bergeron

Pour tous les forfaits, on identifie les bornes de recharge [pour voiture électrique],le long des attraits et des hébergements et on identifie aussi trois centres de location de voitures électriques si possible , a expliqué Marilyne Désy, directrice générale des Agences réceptives et forfaitistes du Québec.

Elle a noté qu’il y a, pour l’heure, peu d’options de location de voitures électriques au Québec, mais elle estime que l’accessibilité augmentera avec certains programmes du gouvernement Legault.

Explore Québec - Circuits branchés s’inscrit dans le cadre du Plan d’action en tourisme responsable et durable, présenté par le gouvernement Legault, en février. Ce dernier dispose d’un financement de 30 millions de dollars et s’étend jusqu’en 2025.

La ministre Proulx a profité de son passage en Outaouais, lundi, pour découvrir certains attraits touristiques de la région, comme la nouvelle tyrolienne reliant Ottawa à Gatineau.

Selon un récent sondage mené par CAA-Québec, l’Outaouais n’arrive toutefois qu’en 8e position des destinations les plus prisées par les Québécois, cet été.

La région de Québec, en y incluant Charlevoix, arrive au premier rang, suivie par le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

En entrevue à l’émission Sur le vif, Mme Proulx s’est montrée optimiste que l’Outaouais allait tirer son épingle du jeu. Je pense que l’Outaouais n’a rien à envier aux autres régions qui pourraient se classer devant elle pour aujourd’hui.

Avec les informations de Christian Milette