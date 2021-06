Le centre commercial Fleur de Lys se métamorphose

D'importants travaux débuteront en août au centre commercial Fleur de Lys, situé dans l'arrondissement Vanier, à Québec. Le projet, estimé à 850 millions de dollars, vise à ajouter à la galerie, des unités d’habitation, une résidence pour personnes âgées et de nombreux espaces verts, en plus du nouveau campus de l’Université du Québec à Trois-Rivières.

On va avoir une résidence pour personnes âgées qui va être annoncée bientôt. On va avoir des logements adaptés plus pour la famille, des logements adaptés plus pour les personnes seules, une offre de logements aussi pour les étudiants de l' UQTRUniversité du Québec à Trois-Rivières , égrène Jonathan Trudel, vice-président et cofondateur de Trudel Corporation, l’entreprise propriétaire du site depuis 2018.

On va amener du bureau, on va amener de l'hôtellerie, on va amener des services qui ne sont pas sur le site , poursuit-il.

Pour mener à bien ce projet, une importante partie du centre commercial va être démolie, ayant pour conséquence la relocalisation d'une vingtaine de commerces.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Une importante partie du centre commercial va être démolie. Il s'agit sur cette carte de la zone en vert. Photo : Radio-Canada

De plus, pour s'assurer que les clients continuent de fréquenter la galerie commerciale le temps des travaux, une scène de spectacles a été érigée sur le stationnement.

Une initiative qui rassure les commerçants déjà très affectés par les confinements et les mesures sanitaires durant la pandémie de COVID-19.

Ce fut un peu un deuil parce que ça fait quand même depuis 1992 qu’on est à cet endroit-là. Mais en même temps, ça apporte du nouveau et du nouveau quand ça bouge, ça ne peut qu'être bon. Une citation de :Marie-Pier Fortin, copropriétaire de la chaîne de boutiques Florin

Pour Jean-Pierre Samson, propriétaire TPM Hobby et Collection, c'est la notoriété de Fleur de Lys — le tout premier centre commercial à avoir vu le jour dans la ville de Québec — qui assure son attraction auprès des clients.

Lorsqu’on est bien à une place et que les gens savent bien où nous situer, alors quand bien même il y a moins de locaux actuellement disponibles parce qu’il y a des travaux de construction et de déconstruction, ce n’est pas grave, Fleur de Lys est toujours là , croit-il.

La galerie commerciale demeurera ouverte pendant la période des travaux selon les heures d’ouverture habituelles.

Trudel Alliance, dont le siège social est situé à Québec, est un important fonds immobilier commercial d'acquisition.

En 2019, il avait consulté plus de 2 500 personnes, dont 60 organismes communautaires et 70 commerçants de la place Fleur de Lys.

Il détient un actif de près de 400 millions de dollars. La direction espère atteindre le milliard d’ici 2027.

Avec les informations de Hadi Hassin