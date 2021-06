Le tourisme en Atlantique reprend timidement son envol

Depuis près de deux semaines au Nouveau-Brunswick, tous les Canadiens ayant reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19 sont les bienvenus dans la province . Alors que la saison touristique s’amorce, les acteurs de l’industrie espèrent qu’elle sera plus lucrative que celle de l’année précédente.

Johanne Bérubé Gagné, la directrice générale de l’Office du tourisme Edmundston-Madawaska. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Joanne Bérubé-Gagné, directrice générale de l’Office du tourisme Edmundston-Madawaska, est optimiste. Elle constate déjà certains effets de l’ouverture des frontières. On a finalement reçu nos premiers touristes québécois la semaine dernière, donc on est heureux de revoir ce marché-là chez nous , dit-elle.

Malheureusement ça ne rentre pas aussi vite qu’on aimerait parce qu’on a du rattrapage à faire , poursuit-elle.

Madame Bérubé-Gagné souligne cependant que le coeur de la saison touristique se situe davantage autour de la mi-juillet à la mi-août.

On devrait connaître des taux sensiblement comme les bonnes années de 2018 et 2019. Une citation de :Joanne Bérubé-Gagné, directrice générale de l’Office du tourisme Edmundston-Madawaska

Yannick Mainville, directeur du développement touristique de l'Office du tourisme de la Péninsule acadienne, est lui aussi aussi soulagé de revoir des touristes affluer dans sa région. Quand on regarde les réservations des campings et des restaurants pour la mi-juillet, c’est presque plein.

Yannick Mainville a tout d'abord été surpris de l'ouverture des frontières. Il est toutefois très heureux de revoir des touristes dans sa région. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Malgré leur entrain, M. Mainville et Mme Bérubé-Gagné sont conscients des coups durs qu’a encaissé leur industrie qui a été privée de touristes de l’extérieur de la bulle atlantique pour une saison entière. Si l’été 2021 rime avec espoir pour eux, ils savent que certains entrepreneurs mettront du temps à retrouver leur solidité financière prépandémique.

Le 16 avril dernier, le gouvernement provincial annonçait le renouvellement du programme Explore NB. L'initiative permet aux résidents qui passent leurs vacances au Nouveau-Brunswick un remboursement de 20 % de leurs dépenses admissibles jusqu’à concurrence de 1000 $.

Un peu plus d’un mois plus tard, le programme était étendu pour permettre le remboursement de certaines dépenses des touristes des provinces atlantiques.

Selon Johanne Bérubé-Gagné, le gouvernement devrait utiliser ce programme afin d’attirer davantage de voyageurs au Nouveau-Brunswick. Il faut voir si on peut bonifier et offrir des avantages du côté des marchés québécois et de l’Ontario , suggère-t-elle.

Terre-Neuve-et-Labrador attend encore la manne

Depuis le 23 juin, les résidents des provinces de l’Atlantique peuvent se rendre à Terre-Neuve-et-Labrador. Et les autres canadiens pourront faire de même dès le premier juillet. Malgré ces annonces, les touristes se font attendre dans la province.

Les deux hôteliers affirment que davantage de touristes foulaient les rues de Saint-Jean à ce temps-ci de l'année avant la pandémie. Photo : Radio-Canada

On pensait que ça allait être un petit peu plus rapide comme boom de réservation...on voit quand même surtout pour le mois d'août, mois de septembre, ça s'annonce quand même très bien , explique Clarah Germain, directrice de l'hébergement à l'hôtel Alt situé dans la capitale, à Saint-Jean. Elle continue de croire que les réservations finiront par revenir à la normale.

Même son de cloche du côté du Marriott Courtyard. Jean Pierre Andrieux, le copropriétaire de l’établissement constate que les réservations se situent en fin de saison. Juillet c'est encore très faible... Ce sera un été qui ne sera pas tout à fait comme on le souhaiterait , déplore-t-il. L’hôtel de 86 chambres a vu son taux d'occupation baisser de 60 % depuis la pandémie.

L'Î.-P.-É mise sur le mois d'août

Le début de la saison touristique est aussi plus timide à l’Île-du-Prince-Édouard selon Marcel Bernard, président de l’Association touristique Évangéline.

Marcel Bernard est aussi propriétaire des Chalets La Grande Basse et et président du conseil d’administration du Village musical acadien. Photo : Radio-Canada

Pour lui, il est normal que les réservations se fassent au compte-goutte pour le mois de juillet, puisque l’ouverture des frontières est très récente. Il croit aussi que le mois d’août sera plus salutaire pour l’industrie touristique.

Les gens veulent sortir de leur maison. Ils viennent voir des choses qu’ils n’ont pas vues l’an passé , lance-t-il.

Monsieur Bernard ne s’attend pas à des miracles pour la saison estivale 2021, mais elle sera une nette amélioration en comparaison avec l’année dernière à son avis.

