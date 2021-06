Annulation des festivités du 1er juillet : une bonne chose, dit un grand chef du Yukon

Le grand chef du Conseil des Premières Nations du Yukon, Peter Johnston, croit que c’est une bonne chose.

Annuler la fête du Canada c’est montrer au gouvernement que toute cette situation est beaucoup plus grosse que la fête du Canada et si nous voulons être un pays bâti sur la fierté, le reflet de nos Premières Nations comme des premiers peuples, il nous faut agir sur la notion de la réconciliation. Une citation de :Peter Johnston, grand chef du Conseil des Premières Nations du Yukon

Le grand chef du Conseil des Premières Nations du Yukon, Peter Johnston, souhaite profiter du premier juillet pour passer du temps avec sa famille. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Les villes de Dawson, Haines Junction et Carmacks ont toutes annoncé l’annulation des activités alors qu’à Whitehorse, c’est la Légion canadienne qui, il y a deux semaines, a annoncé la même chose en raison, toutefois, de l’éclosion de COVID-19.

L’ambiance n’est pas à la fête , a écrit le conseil municipal de Dawson dont la décision a été prise en consultation avec la Première Nation Tr'ondëk Hwëch'in.

Le maire et le conseil de Haines Junction ont affirmé dans un communiqué qu’il serait inapproprié de tenir une fête du Canada cette année .

Peter Johnston souligne, pour sa part, que le contexte actuel au Yukon ne se prête pas à la fête de toute façon. Avec la COVID, on ne manquera pas grand-chose. Mais ce sera triste pour les enfants qui sont ceux qui profitent le plus des activités dans les communautés.

Ça nous donnera l’occasion d’être avec notre famille et de regarder le tout avec une autre perspective , souligne le grand chef.

Des gestes attendus

Le conseil municipal de Dawson a également annoncé dans son communiqué son intention d’octroyer les fonds mis de côté pour les célébrations de la fête du Canada pour participer aux efforts de recherches de sépultures non identifiés sur les sites des anciens pensionnats pour Autochtones du territoire.

La Ville de Dawson souhaite aller au-delà de gestes vides , peut-on lire dans le communiqué.

Le grand chef souligne que pour tourner la page sur les épisodes du passé, il faudra, effectivement, des gestes concrets.