L’inquiétude monte avec le niveau d’eau au Yukon

Ce sera historique! , s'exclame Brian Thompson, un habitant de Tagish. Pour lui, on ne reverra jamais une telle crue, du moins je l'espère , se reprend-il. Comme d’autres habitants, il a passé la fin de semaine à remplir et installer des sacs de sable pour protéger sa maison. C'est juste ahurissant , conclut-il.

Le niveau des eaux monte depuis le 7 mai. Celui des lacs Marsh et Tagish est même monté de près de 70 cm en une semaine.

Ça nous fait très peur cette situation , confie Louise Girard. Elle habite au bord du lac Tagish et a elle aussi passé son samedi à construire un mur avec des sacs de sable pour protéger sa maison au bord du lac. Elle se souvient des inondations de 2007 et s'inquiète de voir l’eau monter si vite.

En 2007, on avait vraiment de l’eau jusqu’à la maison, alors on n’est pas rendu là, mais on est seulement au début de juillet et on n’a jamais connu ça à cette période.

Une citation de :Louise Girard