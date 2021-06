Désengorger les urgences un rendez-vous à la fois au Nouveau-Brunswick

Depuis le 7 juin, les patients qui se présentent aux urgences dans certains hôpitaux du réseau de santé Vitalité avec une situation non urgente peuvent obtenir un rendez-vous avec un médecin dans les 48 prochaines heures.

Il s’agit d’une mesure volontaire, qui permet à ceux qui le désirent de ne pas attendre de longues heures dans la salle d’urgence.

Le président du Collège des médecins de famille du Nouveau-Brunswick, Dr Ghislain Lavoie, affirme qu’il a lui-même vu un patient grâce à cette initiative. À ce jour, j'ai reçu un patient, seulement un, mais quand même, c'était un de mes patients que j'avais vus il n'y a pas très longtemps.

On a quand même entendu des histoires où justement on a pu rediriger plusieurs patients dans des cliniques sans rendez-vous ou d'autres cliniques de soins primaires, avec succès. Une citation de :Dr Ghislain Lavoie, président du Collège des médecins de famille du N.-B.

Toutefois, il est trop tôt pour déterminer si cette façon de faire est efficace et si elle permettra réellement de désengorger les urgences.

Selon Vitalité, des données complètes ne seront pas disponibles avant quelques mois.

D’autres options

Le Dr Ghislain Lavoie (archives) Photo : Radio-Canada

Selon le Dr Ghislain Lavoie, il y a d’autres options pour améliorer le problème d’accès aux soins de santé primaires.

Dans la région de Moncton on a un gros gros manque d'effectifs médicaux. On a un gros manque de médecins de famille en communauté, et puis ça a un impact sur l'accessibilité aux soins , explique-t-il.

Ce manque de ressources se fait sentir dans l'ensemble de la province, tant au sein de Vitalité que d'Horizon.

Selon lui, la clef du succès est le recrutement et la rétention des professionnels de la santé au Nouveau-Brunswick.

D’après un reportage de Michel Corriveau.