Assemblée extraordinaire sur le projet de porcherie de Maricourt

Rappelons que depuis plusieurs semaines, des citoyens font part de leur désaccord devant ce projet.

Les projets de porcheries de 4000 porcs et plus doivent être soumis au BAPE (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement). Comme celui de Maricourt en prévoit 3996, l'évaluation et l'examen des impacts sur l’environnement ne sont pas obligatoires.

Le conseiller municipal de Maricourt Léo Dandurand indique justement craindre les impacts de cette porcherie potentielle sur l'environnement.

Je ne suis pas contre l’agriculture. Je demeure dans une zone agricole, il y a toujours eu des fermes autour de chez moi. Ce n’est pas une question de désaccord avec les odeurs et la nuisance au niveau de l'agriculture. C’est plus une question d’environnement. Plus qu’il y a d'agriculture de ce genre-là, plus qu’il y a un risque de pollution de la terre et de l’eau des bassins versants autour de ces fermes-là , explique-t-il.

J’aimerais que la municipalité aille plus loin, aille au bout des démarches [environnementales] qu’on peut faire. Je n’accepterais pas de donner un chèque en blanc comme ça à ce projet-là tant qu’on n’a pas été au bout. Une citation de :Léo Dandurand, conseiller municipal de Maricourt

Le bureau du député de Richmond, André Bachand, a été interpellé dans le dossier.

Ils [le bureau d'André Bachand] disent qu’il n’y a pas grand-chose qu’ils peuvent faire dans ce projet-là, mais oui, ils sont clairement à l’écoute pour bonifier les choses pour les prochains projets et les prochaines demandes , remarque M. Dandurand.

Manque de consultation citoyenne

Léo Dandurand souligne aussi que dans le futur, les citoyens aimeraient être mieux consultés avant que la municipalité ouvre la porte à de tels projets.

Les gens commencent à en parler, parce qu’il peut arriver d’autres projets de ce genre-là sous peu ou dans un avenir rapproché. On voit que les gens sont de plus en plus conscientisés, et veulent être plus impliqués dans le processus. Actuellement, c’est plus difficile, voire presque impossible , déplore-t-il.

Les citoyens devraient le savoir au moment que les demandes sont faites aux différents organismes. Pour faire un projet de ce type-là, ça prend un certificat d'autorisation au niveau du ministère de l’Environnement. Ces données-là ne sont pas nécessairement facilement accessibles à monsieur, madame tout le monde. Les gens aimeraient être plus au courant et avoir quelques leviers pour discuter et bonifier ces projets-là. Pas nécessairement les empêcher, mais les rendre plus intéressants pour l’environnement sur le long terme , conclut-il.