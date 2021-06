Agression sexuelle : une victime de Camille Léger conclut une entente avec l’archidiocèse

Jean-Paul Melanson a déposé une poursuite contre l'archidiocèse catholique de Moncton en 2013. Ce résident de Beaubassin-Est soutient avoir été agressé sexuellement alors qu'il était enfant par le défunt prêtre, à Cap-Pelé.

C’est un grand processus. Ça fait huit ans, ça a commencé en 2013, ça va faire huit ans au moins d’août que j’ai déjà déposé, moi , dit-il en entrevue.

Mardi dernier, quelques jours avant que sa cause soit entendue devant les tribunaux, il s’est entendu avec l’archidiocèse pour régler le dossier à l’amiable.

Camille Léger a été le prêtre de la paroisse de Sainte-Thérèse d'Avila pendant 23 ans, de 1957 à 1980. Photo : Radio-Canada

Il dit qu’il était prêt à aller jusqu’au bout de ses démarches devant les tribunaux. J’étais prêt pour le procès. C’était déjà le 5 juillet, mon procès. Puis moi, je backais pas. J’aurais pas reculé à travers du feu. Et ils le savaient. C’est pour ça qu’ils ont fait des settlements hors cour.

Il n’aura donc pas à faire face à l’avocat du diocèse et à raconter publiquement une fois de plus les sévices sexuels vécus aux mains du défunt prêtre Camille Léger. Une expérience à laquelle il s’était préparé.

J’étais fort assez, j’aurais passé à travers moi pareil. Ça ne me dérangeait pas. Là, ils font des offres. T’es rendu là, c’est aussi bien que tu tournes la page et que tu fermes ça, dit-il.

Cette compensation financière négociée avec l'archidiocèse ne lui sera cependant pas versée immédiatement. Jean-Paul Melanson va devoir prendre son mal en patience et attendre que l'archidiocèse règle le différend qui l'oppose à son assureur, Co-operators.

Cette compagnie refuse de couvrir les indemnités aux victimes de prêtres agresseurs. Le dossier est devant les tribunaux. Si cette affaire n'est pas réglée dans deux ans et demi, l'archidiocèse devra trouver un autre moyen de verser la compensation qu'elle doit à Jean-Paul Melanson.

L’archidiocèse de Moncton n’a pas souhaité nous accorder d’entrevue, lundi. Mais son porte-parole confirme qu’une entente a été conclue avec Jean-Paul Melanson selon ces conditions.

L'archevêque de Moncton, Valéry Vienneau, dans son bureau. Photo : Radio-Canada

Dans une déclaration écrite envoyée à Radio-Canada, le diocèse affirme qu’il souhaite obtenir le plus tôt possible une date de procès et espère que ce procès, à la suite du précédent impliquant le diocèse de Bathurst, permettra de financer tous les règlements en suspens.

Dans cette déclaration, on peut aussi lire que l’archevêque de Moncton, Mgr Valéry Vienneau, regrette profondément la douleur subie par les victimes et leurs familles .

Il dit aussi qu’il espère sincèrement que toutes les victimes de ces abus trouvent un certain réconfort, non seulement sous la forme d’une compensation, mais aussi en sachant qu’elles n’étaient pas responsables de la tragédie qui les a frappées .

Il n’y a rien qui va m’arrêter astheure

Jean-Paul Melanson, en 2017, pendant des procédures judiciaires (archives). Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

En entrevue, Jean-Paul Melanson explique que ce n’est pas l’argent qui l’a poussé à poursuivre l’archidiocèse. Il voulait avant tout demander des comptes à l’Église.

Moi c’était pas ça ma question en toute. C’est d’avoir vraiment la vérité et que la religion reconnaisse ses fautes, ses torts dans tout ça, de dire qu’ils ont tort, qu’ils sont en faute à 100% , dit-il.

Briser le silence lui a fait du bien. Il se dit que si ses prises de parole peuvent sauver la vie d’un enfant ou prévenir une seule agression, il aura fait son devoir.

Moi, j’ai tenu plus de quarante années. Je n’en ai jamais parlé du tout, de mon enfance. J’ai vécu avec un mal dans mon estomac toute ma vie. Et au jour d’aujourd’hui, au moins je peux parler et je suis sorti de ma coquille. Puis il n’y a rien qui va m’arrêter astheure. Une citation de :Jean-Paul Melanson

Jean-Paul Melanson n’a pas dit son dernier mot. Lui et d’autres victimes présumées de Camille Léger ont récemment braqué leurs projecteurs vers la Gendarmerie royale du Canada.

Une autre présumée victime du défunt prêtre, Victor Cormier, a déposé une demande d’information afin de découvrir ce que le corps policier savait – à l’époque – des agressions commises par le défunt prêtre à Cap-Pelé.

Victor Cormier, une victime présumée du Père Camille Léger. Photo : Radio-Canada

En entrevue, lundi avant-midi, Victor Cormier rapporte que son dossier a été transmis à Ottawa et qu’il fait son bout de chemin dans la bureaucratie de la GRC.

Ça a changé de département une couple de fois je pense. Et là, c’est rendu dans les archives. Je pense qu’ils sont en train de chercher dans les archives pour voir s’ils peuvent trouver quelque chose , dit-il.

Peu importe si sa demande ne porte pas ses fruits avant quelques mois, comme cela arrive souvent lorsque des citoyens ou des journalistes font des demandes formelles aux ministères ou autres entités fédérales.