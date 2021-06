COVID-19 : chute des transmissions en Colombie-Britannique

Dans plusieurs communautés à travers la Colombie-Britannique, il n’y a eu aucune transmission au cours de la dernière semaine , se réjouit la médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, qui attribue cette chute aux taux d’immunisation qui ne cessent d’augmenter.

Depuis vendredi, 145 nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés en Colombie-Britannique, soit 57 pour vendredi, 50 pour samedi et 38 pour dimanche. La province compte 930 cas actifs, soit le nombre le plus bas enregistré depuis la fin août 2020.

Les autorités sanitaires déplorent également le décès de cinq personnes depuis vendredi, dont une qui était dans la vingtaine.

La Dre Henry souligne aussi que, depuis le début de la campagne d’immunisation, neuf personnes sont décédées après avoir obtenu leurs deux doses de vaccin.

Parmi les personnes toujours aux prises avec le virus, 107 ont besoin d’être hospitalisées, dont 37 qui sont aux soins intensifs.

Malgré la canicule qui a forcé la fermeture et le déplacement de certaines cliniques de vaccination ce week-end, 95 % des rendez-vous ont pu être honorés, indique la Dre Henry.

La Colombie-Britannique enregistre ainsi sa semaine la plus prolifique en matière de vaccinations avec plus de 427 000 doses administrées dans la province. Désormais, 76,8 % de la population âgée de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin.