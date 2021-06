Une enquête criminelle liée aux pensionnats pour Autochtones risquerait d'avorter

Même si le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, ne ferme pas la porte à la tenue d'une enquête criminelle en lien avec les découvertes de sépultures anonymes et de restes d'enfants sur les terrains d'anciens pensionnats pour Autochtones, il est loin d’être certain qu’une telle procédure pourrait s'appliquer.

Cette déclaration du premier ministre est survenue après les découvertes récentes de centaines de dépouilles sur les terrains des anciens pensionnats pour Autochtones de Kamloops, en Colombie-Britannique, et de Marieval, en Saskatchewan.

Selon plus d’un juriste, la longue période qui s'est écoulée depuis les événements pourrait nuire à une collecte de preuves suffisantes pour condamner les responsables hors de tout doute raisonnable, ce qui risque d'empêcher la procédure de s'appliquer.

Le nerf de la guerre, c’est la preuve, autant au civil qu’au criminel. Pas de preuve, pas de justice. On est un peu dans cette situation-là , affirme avec réalisme l'ancien avocat innu Armand MacKenzie, aussi survivant d'un pensionnat pour Autochtones, en entrevue à Midi info.

Amasser la preuve pour des actes qui ont été commis il y a plusieurs années, c’est un travail colossal. Comme de trouver des témoins pertinents qui peuvent raconter ce qui s’est passé. […] Je ne sais pas dans quelle mesure cette avenue peut être pertinente. Une citation de :L'ancien avocat innu Armand MacKenzie

Si l’enquête est jugée probante, il faudra ensuite la déposer devant le procureur de la Couronne, qui devra évaluer s’il croit que ces éléments sont suffisants pour être présentés à un juge, note M. MacKenzie.

Et si le procès va de l’avant, il faudra ensuite prouver ces éléments d’infractions là, l’intention également. C’est tout cela qu’il faut viser. C’est une tâche dantesque , poursuit-il.

Interrogé par CBC, David Milward, professeur de droit à l'Université de Victoria et membre de la Première Nation Beardy's et Okemasis, en Saskatchewan, est du même avis qu’Armand MacKenzie.

Certaines des tombes près de l'ancien pensionnat pour Autochtones de Marieval, en Saskatchewan. Photo : CBC / Mickey Djuric

Selon lui, constituer un dossier assez bien documenté poserait des défis importants , justement parce qu’il serait ardu de prouver au-delà de tout doute raisonnable qui est vraiment responsable de la mort des enfants.

La question de savoir qui sont les plaignants et qui sont les accusés dans ces dossiers pose aussi problème, pense d’ailleurs M. MacKenzie, tout comme de choisir quels événements exactement on décide de juger.

Est-ce qu’on parle des événements qui ont eu lieu il y a 80 ans, 100 ans, 75 ans, 50 ans? C’est du cas par cas. C’est tout un travail d’enquête , dit-il.

Pour sa part, l'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC), qui demande que des accusations criminelles soient déposées dans cette affaire, voudrait que l'enquête vise le gouvernement fédéral et les communautés religieuses qui géraient les pensionnats, et non des personnes.

Quant aux preuves nécessaires pour étayer ces accusations devant un tribunal, elles pourraient venir des témoignages accablants entendus lors de la Commission de vérité et réconciliation et de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, pense le conseiller juridique de l'association, Steven Pink.

Les résultats préliminaires d'une sonde sur le terrain de l'ancien pensionnat pour Autochtones de Kamloops indiquent que les restes d'environ 215 enfants pourraient y être enterrés. Photo : La Presse canadienne

Et la Cour pénale internationale?

Malgré toutes ces embûches, si des accusations criminelles étaient déposées, l’avocat David Milward pense qu’elles devraient l’être en vertu de la Loi canadienne sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.

Je suis personnellement convaincu qu'un crime contre l'humanité a eu lieu. Mais il y a une différence entre savoir cela et aller jusqu'à une condamnation , lance-t-il.

Quant à la Première Nation de Cowessess, en Saskatchewan, sur les terres de laquelle ont été trouvées les 751 tombes anonymes de l'ancien pensionnat pour Autochtones de Marieval, elle pourrait porter des accusations pour destruction de pierres tombales.

Selon le chef Cadmus Delorme et l'archidiocèse de Regina, le site de l'ancien pensionnat de Marieval aurait été rasé au bulldozer par un prêtre dans les années 1960, à la suite d'un différend avec un ancien chef.

Mais si aucune accusation criminelle n'est portée au Canada, l’ AFACAssociation des femmes autochtones du Canada affirme qu'elle portera le dossier devant les Nations unies et la Cour pénale internationale.

Cette décision risque cependant de ne pas avoir beaucoup de suite, pense Armand MacKenzie.

Qui est-ce qu’on va amener devant ce tribunal-là? se demande-t-il. Les gens qui ont été accusés devant ce tribunal étaient vivants. Et c’étaient des chefs politiques, mais des chefs militaires aussi.

J’ai fait beaucoup de négociations pendant 25 ans aux Nations unies portant sur la Déclaration sur les droits des peuples autochtones. Je ne pense pas [que ça puisse fonctionner]. Une citation de :L'ancien avocat innu Armand MacKenzie

Seuls des personnes ont pour le moment été jugées par la Cour pénale internationale, mais aucune entité, comme une nation ou une communauté religieuse, ne l'ont été.