Le CIUSSS lance un appel au privé pour des chirurgies d'un jour

C'est qu'avec la pandémie de COVID-19, la liste d'attente s'est allongée et approche maintenant les 5400 personnes. Comme l'explique le conseiller en communication au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , Pierre-Alexandre Maltais, il est ainsi espéré de donner une chances aux travailleurs de la santé qui en auront plein les bras cet été.

Je peux vous mentionner que les équipes au bloc opératoire cet été vont travailler encore d'arrache-pied comme ils l'ont fait l'été dernier. On va opérer avec sept salles d'opération tout l'été, ce qui est vraiment très bien. Les équipes font leur effort de leur côté, mais on se donne un moyen supplémentaire d'aller tenter de réduire les listes d'attente le plus rapidement possible , a-t-il expliqué.

Récemment, le chef du département de chirurgie à l'hôpital de Chicoutimi, le docteur Hans McLelland, avait calculé que le retard dans la liste d'attente commencerait à être rattrapé seulement l'automne prochain.

Selon ce qu'indique l'appel d'offres, il semble que le contrat sera accordé de gré à gré à Priorité chirurgicale Saguenay, car le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux estime qu'elle est la seule entreprise à pouvoir offrir ce service.

Cette entente ne serait pas une première dans la région, car une clinique de Saguenay réalise des opérations pour les cataractes depuis le printemps.

D'après des informations de Louis Martineau et Philippe L'Heureux