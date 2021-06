Vaccination : plus d’un million de Torontois ont reçu leur deuxième dose

Le maire John Tory indique que 125 000 rendez-vous seront ajoutés pour les semaines du 5, 12 et 19 juillet, et qu'ils pourront être réservés à partir de mardi à 8 h.

De plus, la Ville a annoncé que plus d’un million de Torontois avaient reçu leur deuxième dose de vaccination.

À ce jour, 76,6 % des adultes ont reçu une première dose du vaccin COVID-19 et 41,8 % des adultes ont reçu leurs première et deuxième doses et terminé la vaccination. Au total, 1 087 979 résidents de Toronto sont maintenant complètement vaccinés , peut-on lire dans un communiqué émis en après-midi.

Tous les Ontariens de 18 ans et plus qui ont reçu les vaccins Pfizer ou Moderna il y a au moins 28 jours, ou le vaccin AstraZeneca il y a au moins huit semaines, peuvent maintenant réserver leur deuxième dose.

De plus, tous les Torontois âgés de 12 ans et plus pourront réserver leur deuxième dose dès lundi matin, à condition qu'ils répondent aux mêmes critères de date d'administration de leur première dose.

Pendant ce temps, des centaines de bénévoles ont administré près de 27 000 vaccins contre la COVID-19 à l’aréna Banque Scotia de Toronto dimanche.

M. Tory faisait partie des 26 771 personnes qui ont reçu un vaccin lors de l'événement organisé dans l'aréna des Maple Leafs et des Raptors de Toronto.

Nous voulons passer à l'étape 3 dès que possible , a déclaré M. Tory.

Avec des informations de CBC News