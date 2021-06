Des capsules virtuelles pour l’été au Muséoparc Vanier

Le maintien de la fermeture du Centre Richelieu Vanier – le musée est situé au 2e étage de l’édifice – et les projets de reconstruction de la cabane à sucre ne permettront pas à notre équipe d’accueillir des visiteurs, sur site , explique le Muséoparc dans un communiqué, lundi.

Dans la série Érables en scène, sept artistes locaux livreront des performances dans l’érablière urbaine du Muséoparc. On pourra ainsi voir Akeem Oh, Anika-France Forget, Danièle Vallée et Jean Cloutier, Lynne Hanson, Mehdi Cayenne et Mimi O'Bonsawin, présentés par Daniel Richer, jouer entre les érables le lundi de chaque semaine, sur la chaîne YouTube de l’organisme.

Une première vidéo de danse avec Theland Kicknosway est déjà en ligne.

La série Sarah et moi viendra étoffer la programmation éducative du musée. Ces vidéos mettront en scène Sarah Lowe, une étudiante en muséologie au Collège Algonquin, et porteront sur des thèmes variés.

Ces vidéos qui s’adressent aux 5 à 10 ans seront accessibles gratuitement sur le site web du Muséoparc.

D’autres projets ponctuels sont en développement pour cet été, ajoute le Muséoparc.