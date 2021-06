Le documentaire 2020 : notre cinéma en quarantaine vendu à TV5 Monde

L'année 2020 s'annonçait exceptionnelle pour plusieurs cinéastes du Québec et le rayonnement de leurs films à l'étranger. L’animatrice, chroniqueuse et réalisatrice Catherine Beauchamp avait alors comme projet de suivre ces cinéastes d'ici qui font vivre leur art en dehors de nos frontières.

Elle a commencé son aventure au Festival international du film de Berlin, en février, où Philippe Falardeau et Anaïs Barbeau-Lavalette ont présenté respectivement leurs films Mon année Salinger (My Salinger Year) et La déesse des mouches à feu. Mais à leur retour au Québec, le 27 février, Catherine Beauchamp et son équipe ont été aux prises avec un obstacle de taille : le soir même, un premier cas de COVID-19 était déclaré dans la province.

Au lieu de jeter toutes ses idées à la poubelle, Catherine Beauchamp a décidé de modifier l’angle de son documentaire pour entamer une réflexion plus large sur le septième art au Québec, tout en suivant la vie de plusieurs cinéastes pendant la pandémie.

Elle a enrichi ses réflexions avec les cinéastes Philippe Falardeau, Anaïs Barbeau-Lavalette, Yan England (Sam), Myriam Verreault (Kuessipan), Pascal Plante (Nadia, Butterfly), Guillaume de Fontenay (Sympathie pour le diable), Patrice Laliberté (Jusqu’au déclin) et le journaliste spécialisé en cinéma Marc-André Lussier.

Le documentaire, diffusé en décembre sur ICI ARTV et en janvier sur ICI Télé, connaîtra maintenant une seconde vie grâce à TV5. 2020 : notre cinéma en quarantaine est par ailleurs toujours offert sur ICI Tou.tv.