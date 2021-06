Dominique Primeau et Paul Mallette de nouveau ensemble pour célébrer les musiques du monde

Le duo formé de la chanteuse, flûtiste et percussionniste Dominique Primeau et du guitariste Paul Mallette lance l'album Mahiné, qui se veut un hommage à Camille Mahiné, la défunte fille de Dominique Primeau victime d'un accident en 2013.

Initialement formé à la fin des années 1980, le duo offre des sonorités aux diverses couleurs des musiques du monde, avec un fort penchant pour les airs brésiliens.

L'album Mahiné a été réalisé par Blanche Baillargeon. On peut y entendre des chansons interprétées en portugais, en espagnol et en français. Le répertoire puise dans la tradition brésilienne et comprend également deux pièces originales, une autre de la chanteuse capverdienne Mayra Andrade et une chanson traditionnelle de la Tanzanie.

Le duo est appuyé par Guillaume Bourque (clarinette et clarinette basse), Sacha Daoud (percussions), Lex French (bugle), Sheila Hannigan (violoncelle), Catherine Léveillé (chœurs), José Paradis (chœurs), Paul Picard (percussions) et Blanche Baillargeon (contrebasse et chœurs).