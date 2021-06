Richard Martel estime avoir défendu la région lors de la session parlementaire

Le député dans l'opposition estime s’être battu pour la région et avoir évoqué les enjeux importants pour les citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean lorsque la situation l’imposait.

Richard Martel s’est notamment réjoui du rapatriement au pays d’André Gauthier, ce Saguenéen qui avait été incarcéré aux Émirats arabes unis après une histoire de fraude présumée alors qu’il œuvrait dans le secteur minier. Il a toujours clamé son innocence, et au bout de cinq ans d’emprisonnement, il a été libéré en mai dernier.

Nous avons eu une session parlementaire très chargée, mais ça nous a donné l’occasion de talonner le gouvernement sur plusieurs dossiers dans le contexte d’une pandémie. Cependant, notre priorité a toujours été la région. Je ne peux pas dresser un bilan sans parler du retour d’André Gauthier au pays. C’était une réussite incroyable et nous sommes tous heureux du dénouement. J’ai d’ailleurs eu l’occasion de le revoir il y a quelques jours à La Baie , a expliqué le politicien par voie de communiqué.

Martel dit avoir talonné le gouvernement libéral sur l’industrie forestière, la hausse du prix du bois, le dossier de l’aluminium et la gestion de l’offre. Il a aussi rappelé l’importance de la création de grands projets pour la région, comme GNL Québec, lui qui a toujours exprimé son soutien envers la construction à Saguenay de cette usine de liquéfaction de gaz naturel.