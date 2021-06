Le parc de Fort Edmonton est prêt à accueillir de nouveaux visiteurs le 1er juillet

Le financement des trois ordres de gouvernement a permis de bonifier l’offre d’attractions et d’exposition du musée d’histoire vivante. Une grande partie de cet argent, soit 50 millions de dollars, a été allouée à la conception de l’Expérience des peuples autochtones.

Beaucoup de chefs et d'aînés autochtones ont participé à la conception du pavillon et de l’exposition pour la rendre authentique. Photo : Radio-Canada / Mirna Djukic

Ce nouveau pavillon d'environ 2787 mètres carrés (30 000 pi2) propose une excursion immersive dans la culture autochtone à travers les saisons. À l’intérieur, des panneaux d’interprétation permettent de découvrir le savoir traditionnel de ces peuples, en plus d’offrir des performances de guides interprètes autochtones à l’extérieur.

Il est possible d'en apprendre plus sur l'histoire des pensionnats autochtones dans une des sections de l'exposition.

Une expérience authentique

Du début jusqu'à la fin, beaucoup de chefs et d'aînés autochtones ont été consultés dans l’élaboration de l’Expérience des peuples autochtones, se réjouit le chef de la Confédération du Traité 6, Vernon Watchmaker.

Le résultat final donne une impression d’authenticité à l’exposition, selon lui. J’en suis personnellement ébahi [...] Cela me ramène beaucoup de souvenirs , dit-il.

Des sections du pavillon permettent d'explorer la culture métisse ou d'apprendre l'histoire des pensionnats pour Autochtones. Photo : Radio-Canada

Un sentiment partagé par la présidente de la Nation métisse de l’Alberta, Audrey Poitras. Elle souligne que l’Expérience des Peuples autochtones représente de manière fidèle l’histoire des Métis et des Premières Nations qui ont vécu et travaillé dans cette zone, et qui ont aidé à créer l’Edmonton d’aujourd’hui .

Le pavillon pour l’exposition de l’Expérience des peuples autochtones a été inauguré lundi. Il pourra accueillir des visiteurs dès le 1er juillet. Photo : Radio-Canada / Mirna Djukic

Le maire d’Edmonton, Don Iveson, espère changer la perspective des visiteurs face aux questions autochtones grâce à l’exposition. Il trouve important le fait de donner une plus grande place à cette culture de manière intégrante au parc. Cela décolonise [Fort Edmonton], en plus de contrecarrer les récits triomphants du Canada et d’Edmonton qui nous ont été enseignés lorsque nous étions plus jeunes

Cela vaut chaque dollar investi , estime-t-il.

Avec les informations de Mirna Djukic