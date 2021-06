Les moniteurs (enfin) tous trouvés, les camps de jour municipaux se mettent en branle

Encore une fois cette année, pourvoir l’ensemble des postes de moniteurs a été un grand défi pour les Villes.

À Sept-Îles, pour la première fois, le camp de jour organisé par la Ville a recruté des moniteurs âgés de 15 ans pour compléter son équipe.

La responsable des camps de jour à la Ville de Sept-Îles, Annie Thibault, indique que cette nouvelle mesure a permis d’engager près de 30 moniteurs manquants.

Les jeunes ont répondu à la demande et nous, on a une formation de 45 heures, donc on a jumelé des jeunes d’expérience avec des jeunes de 15 ans et on est très surpris. Les moniteurs ont répondu à l’appel et on a de bons moniteurs , raconte Mme Thibault.

Annie Thibault est responsable des camps de jour à la Ville de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Marie Kirouac

À première vue périlleuse, cette solution s'est avérée efficace, soutient la monitrice-chef à l’école du Boisé, Laurianne Dupont-Richard. Au début, on appréhendait un peu, on ne savait pas trop comment prendre cela. Mais là, on voit que c’est des jeunes de 15 ans qu'ils sont super matures et qu'ils sont vraiment capables de prendre un groupe avec eux , témoigne la jeune monitrice de Sept-Îles.

Laurianne Dupont-Richard est monitrice-chef à l’école du Boisé à Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Marie Kirouac

Du côté de Rimouski, de nouvelles mesures ont été mises en place pour la rétention du personnel au camp de jour offert par la Ville.

La coordonnatrice à la vie communautaire au service de loisir de la Ville de Rimouski, Audrey Heppell, explique que la création d’échelons salariale a notamment été une réussite pour compléter son équipe de 140 moniteurs.

Leur salaire était quand même majoré s'ils revenaient pour une troisième année et il y en a plusieurs qui nous ont dit que ça avait pesé dans la balance , raconte Mme Heppell.

Les moniteurs de Rimouski ont également la possibilité de prendre des vacances cette année. Avant, ils devaient être présents les huit semaines consécutives. Maintenant, on prend les demandes de congé. S’il y a deux trois jours qu’un moniteur veut partir en voyage en Gaspésie par exemple, on essaie de l'accommoder et d’essayer de le faire remplacer , ajoute la coordonnatrice.

Dans d’autres municipalités, comme à Havre-Saint-Pierre sur la Côte-Nord, les camps ont carrément dû être annulés faute de personnel cet été.

Un deuxième été au camp avec la COVID-19

C’est une deuxième saison sous le signe de la COVID-19 qui s’est ouverte lundi.

Des allégements sont cependant en vigueur comparativement à l’été dernier.

Une monitrice dans un camp de jour à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

L’agente de développement à la Ville de Baie-Comeau, Emmy Foster, indique que le travail des moniteurs est maintenant moins compliqué.

L’année passée, tous les jeunes devaient avoir deux mètres entre eux et tous les groupes étaient des groupes bulles. Tandis que cette année, entre les enfants, ce n’est plus nécessaire d’avoir deux mètres ou un mètre , précise Mme Foster.

À Sept-Îles, un lavabo est installé à l'entrée du site de terrain de jeux Photo : Radio-Canada / Marie Kirouac

Un plus grand nombre d'activités sont donc possible cette année.

On peut aller dans nos piscines extérieures et ça fait du bien autant aux moniteurs qu’aux enfants. Tous les jeux qui nécessitent du prêt de matériel vont pouvoir être faits. Même du bricolage l’an dernier, c’était plutôt restreint, on demandait aux enfants d’apporter leur matériel , indique Audrey Heppell de la Ville de Rimouski.

Des mesures comme le lavage des mains et la désinfection du matériel demeurent cependant en vigueur pour les jeunes campeurs cet été.

Avec des informations de Marie Kirouac