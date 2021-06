La Ville de Québec présente un plan ambitieux de 100 M $ pour réduire les GES

100 millions, 20 projets

Les 100 millions $ serviront à démarrer une vingtaine de projets d’ici les cinq prochaines années. La part du lion en termes de réduction va revenir au projet de tramway et à la future usine de biométhanisation. À eux seuls, ils représentent des réductions estimées de 50 000 tonnes de GESgaz à effet de serre par année, soit 12 % de l’objectif total de réduction.

Nous entreprenons un virage majeur. Jamais la Ville de Québec n'aura été aussi loin depuis son existence. Le développement durable est l'approche la plus prometteuse et la plus juste pour faire face aux défis de notre temps , affirme le maire de Québec, Régis Labeaume.

Parmi autres projets, on compte l’aménagement de 200 nouvelles rues conviviales, le verdissement des quartiers, l’aménagement d’écoquartiers, une plus grande densification, la mise en valeur des rivières par l'assainissement de la qualité de l’eau et l’aménagement du parc des grandes rivières, la densification des quartiers et l’augmentation de la forêt urbaine.

Régis Labeaume lors d'un point de presse à l'hôtel de ville de Québec. Photo : Radio-Canada

J'ai évolué

Avec ce plan, le maire admet avoir évolué concernant la lutte contre les changements climatiques. En 2015, Régis Labeaume reprochait à l’opposition de demander des réductions trop ambitieuses et à trop long terme.

Il avait aussi qualifié d’erreur les cibles basées sur un effort collectif. Régis Labeaume disait miser uniquement sur ce que la Ville pouvait contrôler.

Savez-vous pourquoi ça n'a pas marché? Parce que c'est dur à préciser. On a décidé nous autres qu'on allait calculer la diminution des gaz à effet de serre sur nos équipements, nos activités, et ça, on a le contrôle là-dessus , affirmait Régis Labeaume en 2015.

Approche différente

Or, l’approche actuelle est bien différente. L’administration municipale se dit ambitieuse et souhaite une réduction de l’ensemble des GESgaz à effet de serre émis sur son territoire.

Régis Labeaume se dit maintenant convaincu, parce que les objectifs sont calqués sur ceux de l’ ONUOrganisation des Nations unies , des objectifs mesurables, concrets et qui prennent aussi en compte des aspects comme la santé globale.

Oui j'ai évolué, heureusement. J'ai évolué avec la connaissance que j'ai développé dans ma job. Le développement durable, c'est plus que planter des arbres. C'est un projet de société et c'est ce qui me ravit. Je sais pourquoi on peut atteindre les cibles , affirme Régis Labeaume.

Effort collectif

La Ville compte aussi sur les initiatives des gouvernements, des entreprises et des citoyens pour atteindre ses objectifs.

La Ville ne pourra y arriver seule. Il s'agit d'un projet collectif ou la participation citoyenne est absolument incontournable. J'inviterai personnellement tous les citoyens corporatifs de Québec à y participer , soutient aujourd’hui Régis Labeaume.

Le maire souligne également que les futurs projets de développement présentés à Québec devront répondre aux objectifs du plan de réduction des GESgaz à effet de serre .

Cible ambitieuse

L’objectif de réduction de 45 % des GESgaz à effet de serre d’ici 2030 est ambitieux. Entre 2010 et 2017, la réduction des GESgaz à effet de serre sur le territoire de la Ville de Québec était de 0,6 %.

Du temps perdu

Chef de Démocratie Québec, Jean Rousseau, a fait le constat du changement d'orientation de la Ville de Québec sur les GESgaz à effet de serre .

En 2015, le maire avait ridiculisé l’idée mise de l’avant par Démocratie Québec qu’il fallait faire un effort collectif —Ville et collectivité — pour réduire les gaz à effets de serre. Le 28 mars 2019, j’avais soumis un avis de motion au conseil municipal pour inclure la collectivité dans les efforts pour réduire les GESgaz à effet de serre . Une fois encore, cette proposition avait été rejetée , rappelle M. Rousseau, dans un communiqué.