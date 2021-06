Un ancien policier métis attend toujours 15 ans de versements d’invalidité

M. Thistle habite dans une petite maison près de Mount Forest, à près de 150 km de Toronto. Il n’a pas d’eau courante.

Un tribunal a confirmé, il y a neuf mois, que M. Thistle devait recevoir des versements de la part de la Commission de l'assurance et de la sécurité des travailleurs de l'Ontario (CSPAAT).

Il affirme que, sans l’aide de ses amis, de sa famille et de la communauté autochtone, il n’aurait jamais pu s’en sortir.

Si la CSPAATCommission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail remplissait sa part du contrat et me payait, je pourrais avoir un puits et de l'eau , a-t-il déclaré à CBC News depuis sa maison, bâtie il y a 150 ans.

J’habite dans une nation développée, mais je vis comme une personne du tiers-monde, et ce après presque 30 ans de service au sein du Service de police de Toronto.

En septembre 2020, plus d'une décennie après la première audience à ce sujet, le tribunal d'appel indépendant de la CSPAATCommission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail a confirmé que la police de Toronto devait 15 ans et demi de salaire perdu à M. Thistle.

Le tribunal a déterminé que la police de Toronto avait écourté sa carrière, le laissant sans le sou.

Ces sommes représentent la période entre 2007, lorsque M. Thistle a démissionné brusquement du Service de police de Toronto, et le moment où il aurait pu prendre sa retraite, l'an prochain.

J'ai été enfermé ici, sans eau ni toilettes, pendant [le confinement]. Le département de la santé nous demandait de nous laver les mains fréquemment. Je ne peux même pas le faire , a-t-il déclaré à CBC News.

Il affirme que la CSPAATCommission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail , un organisme indépendant du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences de l'Ontario, devait l'indemniser en janvier.

Il affirme que les paiements ont été retardés à plusieurs reprises, car la commission semble avoir du mal à déterminer le montant exact qui lui est dû.

J'ai des [couleuvres], des rats et des souris ici et je n'ai pas les fonds nécessaires pour m'occuper de ces problèmes , a déclaré M. Thistle.

Il m'est arrivé d'être couché dans des draps sales pendant un mois parce que je n'ai pas l'argent ou les moyens de me rendre en ville et d'utiliser la laverie automatique.

29 ans de carrière

M. Thistle a travaillé pendant 29 ans pour le service de police de Toronto.

Il a patrouillé dans plusieurs quartiers difficiles, a travaillé sur des cas d'exploitation d'enfants, des enquêtes sur des homicides et a été agent de formation sur les armes. Au cours de sa carrière, M. Thistle a reçu un prix du Gouverneur général et une médaille de service de l'Ordre très vénérable de Saint-Jean de Jérusalem pour sa contribution aux services de police et à la ville.

M. Thistle a été policier à Toronto pendant 29 ans. Photo : offerte par M. Thistle

Après avoir abattu un voleur de banque armé, ses problèmes de santé mentale se sont aggravés.

En mai 2007, M. Thistle a démissionné, ne pouvant plus faire face au stress de son travail et à sa paranoïa grandissante. À l'époque, il avait 49 ans. Il était à quelques mois à peine de pouvoir toucher sa retraite.

Au lieu de sa retraite, il a reçu un versement d'environ 65 000 dollars. Une grande partie de cette somme a été dépensée en impôts et en remboursement de dettes. Le reste, selon M. Thistle, a été dépensé en alcool.

Je buvais pour me tuer , a-t-il déclaré à CBC News.

Ses prestations médicales ont été supprimées après sa démission. Son mariage s'est effondré et il s'est éloigné d'une grande partie de sa famille. Il s'est retrouvé sans abri et a fini en prison après avoir menacé de tuer des policiers et, en retour, avoir tenté de les inciter à le tuer.

Sobre depuis dix ans, M. Thistle s'est depuis réconcilié avec sa famille et aide d'autres premiers intervenants, des militaires et des Autochtones.

M. Thistle, avec l'aide du syndicat de la police de Toronto, a déposé sa demande d'indemnisation pour trouble de stress post-traumatique auprès de la commission en 2007.

L'affaire a ensuite traîné dans le système.

Puis, en septembre dernier, le tribunal d'appel, qui a le dernier mot, a tranché en faveur de M. Thistle.

Selon Christine Arnott, directrice des affaires publiques de la CSPAATCommission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail , le tribunal n’a pas fixé le montant exact dû à M. Thistle. Nous faisons tout notre possible pour fournir des services de rétablissement et de santé, ainsi que des paiements de prestations, le plus rapidement possible , a-t-elle dit.

M. Thistle dit qu'il a déjà fourni à la CSPAATCommission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail des documents montrant qu'il a travaillé pendant quelques semaines dans des emplois à bas salaire, et seulement depuis 2018.

Mais la commission n'a pas voulu dire combien de temps le processus pourrait prendre ni quand M. Thistle finira par recevoir les salaires qui lui sont dus.

Le poste qu’occupait M. Thistle à la fin de sa carrière est aujourd’hui rémunéré à hauteur de 104 000 dollars par an.

Celui-ci affirme que des membres de la communauté lui ont acheté du bois de chauffage cet hiver.

M. Thistle n'a pas d'eau courante. Photo : Radio-Canada / Greg Bruce/CBC News

Il ajoute que John Menard, un inspecteur de police de Toronto, lui a donné une voiture.

Ma sœur, par bonté d'âme, détient mon hypothèque , a-t-il déclaré à CBC News.

Mon beau-frère [...] m'a prêté 20 000 $ pour [des rénovations]. Les aînés des Premières Nations m'ont aidé - ils sont venus ici avec de la viande et du poisson.

