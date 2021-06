Antiracisme : la longue route du Musée canadien pour les droits de la personne

Un an après les révélations de racisme, d’homophobie et de harcèlement sexuel, le Musée canadien pour les droits de la personne (MCDP) rend public le rapport final de l’examinatrice Laurelle Harris, dont les services ont été retenus pour faire la lumière sur la situation au sein de l'établissement situé à Winnipeg.

Ce rapport final confirme le contenu du précédent document, publié en août, dont les conclusions étaient accablantes pour le MCDPMusée canadien pour les droits de la personne . Laurelle Harris y affirmait que le racisme était omniprésent et systémique au sein du Musée.

Elle expliquait comment le manque de formation du personnel au sujet de notions associées au racisme ou au colonialisme, par exemple, le rendait incapable de gérer convenablement les plaintes de discriminations acheminées aux gestionnaires.

Les 35 entretiens qu’elle a menés dans le cadre de la deuxième phase de son enquête lui ont permis, écrit-elle, de découvrir deux autres plaintes pour harcèlement sexuel n’ayant pas fait l’objet d’une enquête appropriée.

Une forme de racisme sexiste se perpétue contre les hommes racisés au sein du Musée, contre les hommes noirs en particulier, avec la sexualisation et la fétichisation des hommes noirs et le stéréotype voulant que les hommes noirs soient "dangereux" et "prédateurs" , constate également l'examinatrice.

L’incapacité à fournir une formation sur le harcèlement sexuel à tous les membres du personnel avant l’automne 2020 a constitué un échec structurel, et le traitement inadéquat des plaintes de harcèlement sexuel au sein du Musée par la direction dans son ensemble a entraîné une érosion de la confiance du personnel quant à l’existence de processus équitables et justes pour enquêter sur les allégations de harcèlement sur le lieu de travail, notamment le harcèlement sexuel , écrit-elle.

Son rapport final ajoute 16 recommandations aux 44 que contenait le rapport précédent. Il tente aussi de mesurer les progrès faits depuis par la nouvelle direction du Musée sur certaines des recommandations publiées en août dernier.

Laurelle Harris note que la mise en œuvre des changements demande l’engagement de la haute direction, du financement, des ressources en personnel et de bonnes données démographiques sur le personnel du Musée .

Une administration déterminée à changer

La vice-présidente du conseil d’administration, Michèle Rivet, affirme que ce qui s’est passé au MCDPMusée canadien pour les droits de la personne est désolant. Elle note que le premier rapport de l’examinatrice a déjà permis d’amorcer un processus de correction.

Des 60 recommandations du rapport final, 44 ont déjà été entièrement ou partiellement mises en place, dit-elle, en donnant l'exemple de la formation du personnel et la priorité d’embauche accordée aux personnes racisées et autochtones.

Si le chemin sera long pour redorer l’image du MCDPMusée canadien pour les droits de la personne , elle souligne que la direction et le conseil d’administration sont déterminés à y parvenir, et qu’ils évaluent constamment l'évolution des progrès.

Des révélations chocs en 2020

Les révélations d’employés et d’anciens employés, en juin 2020, avaient créé une onde de choc, entraînant le départ du président-directeur général John Young et l’embauche de l’examinatrice.

Plusieurs personnes avaient alors dénoncé publiquement les pratiques du MCDPMusée canadien pour les droits de la personne , alléguant qu’elles avaient été victimes ou témoins de racisme, de harcèlement sexuel ou d’homophobie.

Dans son rapport de la première phase de son enquête, Laurelle Harris mentionnait des cas de discrimination dans le processus d’embauche de personnel. Elle évoquait le manque de formations internes sur le racisme, les préjugés culturels inconscients et les compétences culturelles.

Elle faisait état d’éléments de la programmation, critiqués pour nier de façon systématique le racisme contre les Noirs au Canada, et rappelait le caractère insultant de visites guidées sur les Autochtones menées par des personnes non autochtones.

Un deuxième rapport qui confirme les constats du premier

La phase 2 de son étude, qui a débuté en octobre 2020, devait entre autres confirmer, compléter ou modifier les conclusions provisoires de racisme systémique au sein du MCDPMusée canadien pour les droits de la personne , écrit Laurelle Harris.

Mme Harris conclut que la direction du MCDPMusée canadien pour les droits de la personne n’avait pas, avant l'automne 2020, de connaissances suffisantes des concepts fondamentaux entourant le racisme. Certains des membres de la haute direction étaient réticents à l’idée d'attribuer à des gestionnaires blancs la responsabilité de gestes qui ont perpétué le racisme systémique au sein de l’établissement.

Elle donne l’exemple d’un employé racisé à qui des collègues ont dit qu’il dégageait une mauvaise odeur corporelle, ce qui, rappelle-t-elle, est un stéréotype associé aux personnes de couleur.

Or, l'odeur provenait de chandails faisant partie de l'uniforme du personnel, qui avaient été portés par d’autres personnes et qui n’avaient pas été lavés. L’employé, qui qualifie ce qu’il a vécu d’humiliant, a dû montrer les chandails sales pour démontrer qu’il était propre.

Les employés se sont excusés, explique l’examinatrice, mais le Musée n’a pas formellement reconnu qu’il s’agissait là d’un cas de stéréotype raciste.

Michèle Rivet reste optimiste : elle soutient que le climat de confiance qui se crée peu à peu au sein de la structure fédérale permet maintenant une meilleure dénonciation du racisme ou de toute forme de discrimination.

Quand on libère la parole, on vient véritablement de changer la situation , affirme-t-elle.

Le MCDPMusée canadien pour les droits de la personne a présenté des excuses publiques au cours de la dernière année et se tourne résolument vers un changement qui pourra inspirer la société canadienne tout entière, dit-elle, en demandant au public de ne pas hésiter à interpeller l'établissement fédéral pour connaître ses progrès. C’est en suivant le Musée de près qu’on pourra voir s’il change.

Mieux former le personnel

Les nouvelles recommandations du rapport final portent sur la formation du personnel et sur l’introduction des mécanismes pour contrer le racisme et les préjugés inconscients, ainsi que sur la formation des employés qui enquêtent sur les cas allégués de racisme et de harcèlement. Le rapport indique que les mesures doivent être constantes, structurelles, cohérentes et qu’elles doivent responsabiliser l'ensemble du personnel.

Exemples de recommandations l’embauche en priorité de personnes issues des communautés LGBTQ2+

un audit complet du service des ressources humaines

des objectifs et des attentes en matière d'antiracisme, d’anticolonialisme et d’anti-oppression dans toutes les descriptions de postes du MCDP Musée canadien pour les droits de la personne

la mise en place d’un programme de mentorat pour fournir un encadrement aux membres du personnel autochtones, noirs et racisés

l'élaboration d’un cycle de formation structuré et annuel pour tout le personnel, y compris les cadres supérieurs et les membres du conseil d’administration

Le Musée canadien pour les droits de la personne est un des musées nationaux du Canada. Il est le seul qui soit situé à l’extérieur de Gatineau et d'Ottawa.