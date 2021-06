Le film Thelma et Louise en cours d’adaptation en comédie musicale

La scénariste de Thelma et Louise, film culte qui fête ses 30 ans cette année, travaille à décliner ce long métrage en comédie musicale.

[L'adaptation] en est encore au début, mais c’est très prometteur, a déclaré la scénariste Callie Khouri à The Hollywood Reporter. Je ne veux pas trop en dire.

Selon ce qu’elle a déclaré au média américain spécialisé en cinéma, cette comédie musicale réinventera l’histoire féministe du duo incarné à l’écran par Geena Davis et Susan Sarandon.

Pour adapter Thelma et Louise en comédie musicale, Callie Khouri s’est entourée du metteur en scène Trip Cullman, de la scénariste et dramaturge Halley Feiffer et de l’autrice-interprète Neko Case.

Sorti en 1991, Thelma et Louise, qui a été réalisé par Ridley Scott, a remporté un Oscar, celui du meilleur scénario original, qui a été décerné à Callie Khouri.