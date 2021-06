Sept élèves de l’école primaire Saint-Yves n'auront pas à changer d'établissement

Les élèves de cinquième année qui devaient être relocalisés pourront poursuivre leur cheminement au primaire à l’école St-Yves , a annoncé lundi le Centre de services scolaire des Découvreurs (CSSDD).

Il s'agit d'un revirement de situation, puisqu'il y a quelques jours, l'école avait envoyé un courriel évoquant la possibilité que certains élèves de la cohorte de 4e année doivent changer d’école à l’automne.

Elle accueille deux cohortes de maternelle chaque année. Toutefois, la place vient à manquer pour accueillir tous les élèves à un moment du parcours scolaire.

Notre décision de les relocaliser avait été prise en tenant compte de la capacité d’accueil de notre école et du respect des normes ministérielles , rappelle le CSSDDCentre de services scolaire des Découvreurs .

Tous les autres établissements envisagés pour les enfants concernés se situaient dans un rayon de 3,5 km de l’école Saint-Yves.

L’ajout de 13 classes à l’école St-Yves annoncé le 22 juin dernier nous offre la possibilité de mettre en place une solution temporaire pour maintenir nos élèves dans leur école en attendant l’agrandissement , poursuit le conseil scolaire, dans un courriel adressé à Radio-Canada.

Il précise que le réaménagement de locaux permettra aux élèves de rester dans l'établissement.

La fin d' un mauvais rêve

Évelyne Voyer, qui a déjà fait trois années scolaires dans cette école, était concernée par ce déplacement; selon son père, Simon Voyer, la décision du CSSDDCentre de services scolaire des Découvreurs met un terme à un mauvais rêve .

La nouvelle avec la concrétisation de l’agrandissement, le financement qui était maintenant offert par le gouvernement de la CAQCoalition avenir Québec , tout ça aurait fait pencher la balance de la part du conseil scolaire et de l’exécutif à être sensible à la cause des enfants de 5e année, étant donné qu’ils risquent de ne peut-être pas profiter de cet agrandissement-là , avance-t-il.

Par respect pour eux et pour éviter d’avoir l’air d’être sacrifiés dans cette cause-là, le conseil scolaire a jugé préférable de leur laisser leur place pour finir leur primaire avec leurs amis dans leur école de quartier , affirme le père de famille, qui se réjouit à l'idée d'annoncer la bonne nouvelle à sa fille dès sa sortie du service de garde cet après-midi.

Avec les informations d'Édith Hammond