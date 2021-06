Nicolas Boudreau-Lapierre, accusé de proxénétisme, subira son procès en octobre

L'homme de 23 ans a plaidé non coupable aux accusations qui pèsent contre lui.

L'accusé a comparu lundi par vidéoconférence au palais de justice de Rimouski d'où il est incarcéré à l'établissement de détention de Rivière-des-Prairies.

Nicolas Boudreau-Lapierre est accusé de proxénétisme envers deux présumées victimes. Les faits se seraient produits entre juillet 2018 et septembre 2019 dans un cas, et en février 2021 dans l'autre, dans les villes de Rimouski et de Price.

L'homme a plaidé non-coupable à tous les chefs d'accusation. Il a choisi un procès devant juge seul. Les chefs d'accusation seront traités de façon distincte par le tribunal.

Le palais de justice de Rimouski. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Une audience du procès a été fixée au 21 octobre, et l'autre le 4 novembre.

Nicolas Boudreau-Lapierre, qui résidait dans le secteur de Rivière-Hâtée à Rimouski, a été arrêté en février dernier, aux termes d'une enquête amorcée en 2018.

En avril dernier, une nouvelle accusation a été portée contre lui, en lien avec une deuxième présumée victime. Cette accusation est survenue peu de temps après que la Sûreté du Québec a lancé un appel au public concernant des victimes potentielles de proxénétisme à Rimouski et dans la Matapédia.