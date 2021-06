Trois écoles portant le nom de l'évêque Grandin seront renommées à Calgary et Edmonton

L’École secondaire Bishop Grandin, à Calgary, sera temporairement nommée Haysboro. L’école primaire catholique d’Edmonton ainsi que l’école catholique Vital Grandin à Saint-Albert seront également renommées.

Les établissements ont été nommés en l’honneur de Vital-Justin Grandin, le premier évêque catholique de Saint-Albert. L’évêque a défendu les droits des Métis, mais est aussi connu pour avoir fait du lobbying auprès d'Ottawa pour financer la construction de pensionnats autochtones.

La découverte de centaines de tombes anonymes en Colombie-Britannique et en Saskatchewan a poussé les établissements à réfléchir au rôle de l'évêque dans le système de pensionnats autochtones, où beaucoup d'enfants ont été victimes de violences physiques, sexuelles et psychologiques.

Plus de 150 000 enfants autochtones ont été retirés de leurs familles et forcés de fréquenter ces écoles entre 1870 et 1997, le but du gouvernement canadien étant de les assimiler.

Selon le juge Murray Sinclair, qui a présidé la Commission de vérité et réconciliation du Canada, au moins 6000 enfants y sont morts.

Le conseil scolaire catholique a voté lundi en faveur du retrait du nom de Grandin de l'école primaire Grandin en raison du rôle de Vital Grandin dans la mise en place de pensionnats pour Autochtones vers la fin des années 1800. Photo : CBC

Selon Sandra Palazzo, présidente du Conseil scolaire catholique d’Edmonton, la vérité devait être reconnue.

Nous avons le devoir de ne mettre en valeur aucun aspect lié aux pensionnats pour Autochtones ou tout autre élément traumatisant pour les communautés autochtones que nous accueillons présentement , affirme Mme Palazzo.

Selon la présidente du conseil d’administration, Noreen Radford, le nom actuel de l’École Vital Grandin à Saint-Albert ne reflète pas ses valeurs et doit être changé.

Nous devons continuer de prendre des mesures positives en vue d’une réconciliation avec nos frères et nos sœurs autochtones , dit Mme Radford.

Réviser tous les éléments qui font ressentir de la douleur ou exacerbent les traumatismes pour les personnes concernées est une priorité. Renommer cette école est une étape essentielle vers la réconciliation, la guérison et un changement significatif , ajoute-t-elle.

Le nom de l’école sera retiré immédiatement, et un comité sera créé pour déterminer le nouveau nom pour l’école primaire, conformément à la politique sur le nom des écoles, d’ici le 30 septembre.

Pour sa part, l’École secondaire Bishop Grandin, à Calgary, entrera dans un processus de dénomination à l’automne comme s’il s’agissait d’une nouvelle école sans nom. Un comité dirigé par Wanda First Rider et composé d’administrateurs sera chargé du processus de changement de nom.

Un travailleur retire la murale rendant honneur à Vital Grandin sur le côté de l'école primaire au centre-ville d'Edmonton peu après l'approbation de la motion. Photo : CBC

Le Conseil scolaire catholique d’Edmonton a également voté en faveur du retrait d’une murale rendant hommage à Vital-Justin Grandin peinte sur le côté de l’école. La murale a été retirée peu après l'approbation de la motion.

Le conseil municipal d’Edmonton va également retirer le nom de Grandin d’une station de train léger.