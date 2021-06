78 % des Trifluviens en faveur du bannissement des sacs de plastique à usage unique

On apprend dans le résumé des résultats du sondage que 78 % des répondants sont d'accord pour bannir l'utilisation des sacs de plastique à usage unique. De plus, 57 % d’entre eux seraient d'accord pour débourser 0,25 $ pour l’utilisation d’un sac en papier. Ils sont 22 % à être d'accord pour débourser 0,10 $ et 17 % pour payer 0,15 $.

Les répondants estiment que les sacs en papier ont peu ou pas d’effet sur l’environnement dans une proportion de 61 %. En revanche, 95 % d'entre eux estiment que les sacs de plastique ont un impact négatif.

L’usage de ces sacs serait également une préoccupation parmi les citoyens qui ont participé au sondage. Ils préféreraient apporter leur sac d’emplettes à 72 % si les magasins n’offraient plus de sacs de plastique. Actuellement, 58 % des répondants affirment utiliser uniquement leur sac réutilisable lors de leurs achats.

Le point de vue des commerçants

La firme engagée, Cible recherche, a également consulté les commerçants de Trois-Rivières. Des 89 entreprises qui ont répondu à l’appel, 75 % seraient d'accord avec une nouvelle réglementation concernant les sacs de plastique à usage unique.

Parmi les préoccupations face à ce changement, les commerçants ont mentionné le fait que certains clients ne voudront pas payer les frais d'un sac de plastique. Ils soulignent également que certains sacs réutilisables apportés par les clients sont insalubres.