Une murale pour découvrir ou redécouvrir le centre-ville de Val-d’Or

Elle explique qu'elle a élaboré un croquis sur une feuille de dimension 11 pouces par 17 pouces pour ensuite le transférer en format géant avec un échafaudage.

L'artiste Marie-Hélène Corbeil invite la population à interpréter eux-mêmes le dessin. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

C’est un défi en soi parce qu’on n’a pas de vue d'ensemble. On est très proche de notre plan de travail puis c’est très haut et parfois il vente. Donc c’est sûr que c’était mon défi parce que j’ai moi-même le vertige. Aussi, de travailler en équipe et de faire passer notre concept, notre style et notre dessin. Nous, des fois, c’est très clair dans notre tête, mais c’est de le verbaliser pour que toute l’équipe soit sur la même longueur d’onde , décrit-elle.

L’artiste en arts visuels était accompagnée la semaine dernière d'Ariane Ouellet qui était responsable du projet de murale hommage à Richard Desjardins à Rouyn-Noranda et Andréane Boulanger.

La murale est dessinée sur un mur de l'ancienne caserne de pompiers de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Cette semaine, Marie-Hélène Corbeil y ajoutera les derniers détails.

J’espère que j’y ai été en douceur et que justement les gens vont aimer au point qu’il y ait d’autres initiatives comme ça. Ça va juste rendre notre ville plus belle. Et si ça peut aussi être comme une sorte d’invitation aux gens qui fréquentent peu le centre-ville , dit-elle.

