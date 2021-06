Yves-François Blanchet confirme la candidature de Julie Bouchard

La candidature de la présidente du Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean (FIQ) sera officialisée mardi soir lors de son investiture dans un restaurant de La Baie en compagnie du chef et des députés bloquistes de la région, Mario Simard (Jonquière) et Alexis Brunelle-Duceppe (Lac-Saint-Jean). Elle ferait face au député conservateur actuel, Richard Martel.

Ce sont les candidats qui s’attirent eux-mêmes vers une candidature. Ça finit éventuellement par arriver aux oreilles de l’organisation nationale et je peux vous conter des menteries en vous disant que toutes les candidatures sont égales, mais il est évident qu’il y en a des plus égales que d’autres. La candidature de Julie était plus qu’intéressante , a lancé Yves-François Blanchet alors qu’il visitait la ferme du clan Gagnon de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

La candidature de Julie Bouchard dans Chicoutimi-Le Fjord sera officialisée demain soir à Saguenay. Photo : Radio-Canada

Il a aussi reconnu que l’expertise de Mme Bouchard en santé sera fort utile au sein du caucus. Il a toutefois refusé de dévoiler davantage d’informations sur le rôle qui lui sera confié. Il y a deux semaines, Julie Bouchard avait confirmé être en réflexion afin de faire le saut en politique sous les couleurs bloquistes, se disant préoccupée par les transferts en argent pour les soins de santé.

Le chef du Bloc québécois a profité de la tribune pour défendre le système de gestion de l’offre qui doit être protégé par une loi fédérale. Il a aussi réclamé des mesures visant à faciliter le transfert d'entreprises agricoles, un projet de loi piloté par son parti.

La tournée du chef dans la région se terminera le 1er juillet.

Les élections n'ont toujours pas été annoncées. Le Parti libéral du Canada forme actuellement un gouvernement minoritaire, mais a toujours la confiance de la Chambre des communes. Toutefois, tous les partis se préparent en recrutant des candidats. La session parlementaire a pris fin la semaine dernière.