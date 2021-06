La vague de chaleur dans la région pourrait se poursuivre mardi

Un avertissement de chaleur est en cours pour Gatineau, Ottawa et l’est ontarien. La chaleur et l'humidité excessives pourraient persister mardi, prévient Environnement Canada.

L’avertissement de chaleur est donné pour les régions de Gatineau, de la ville d'Ottawa, de Smiths Falls-Perth-comté de Lanark Est, de Merrickville-Wolford-Kemptville, de Brockville-Prescott, de Cornwall-Morrisburg et de Prescott et Russell.

Environnement Canada prévoit des températures de près de 30 degrés, lundi après-midi, et un indice humidex de près de 40.

Des minimums nocturnes de près de 20 degrés ce soir et cette nuit donneront un peu de répit, mais la chaleur et l'humidité pourraient atteindre des valeurs semblables mardi.

Environnement Canada rappelle que la chaleur extrême affecte tout le monde .

Les risques sont plus grands pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l’exercice à l’extérieur , est-il indiqué.

Il est donc recommandé de surveiller les effets des maladies causées par la chaleur, comme une enflure, des éruptions cutanées, des crampes, des évanouissements, de l’épuisement dû à la chaleur, un coup de chaleur et l’aggravation de certains problèmes de santé. Il est aussi conseillé de ne jamais laisser des personnes ou des animaux dans un véhicule stationné.

Environnement Canada invite également les résidents des régions concernées à reporter ou à planifier les activités extérieures aux moments les plus frais de la journée.

Réduisez les risques pour la santé des jeunes enfants en les rafraîchissant fréquemment, en les gardant bien hydratés et en réduisant leur exposition à la chaleur , indique Environnement Canada, qui recommande aussi de prendre des nouvelles de ses proches, notamment ceux qui souffrent d'une perte d'autonomie ou d'une maladie chronique, et ceux qui vivent seuls, afin de vous assurer qu'ils sont au frais et ne sont pas déshydratés.

Ottawa ouvre des centres de rafraîchissement d’urgence

En raison de la chaleur, la Ville d'Ottawa a annoncé l'ouverture de deux centres de rafraîchissement d’urgence, lundi, et celle de quatre autres centres, mardi.

Jusqu'à 19 h, lundi, les résidents qui en ont besoin peuvent se rendre à l'hôtel de ville, au 1er étage de l’édifice historique, ou au centre récréatif Plant.

Mardi, de 11 h à 19 h, le centre récréatif Plant, le pavillon du parc Jules Morin, le centre Ron-Kolbus Lakeside et le centre communautaire Overbrook ouvriront leurs portes.

La Ville se dit prête à prolonger l’ouverture de ces centres de rafraîchissement jusqu'au mercredi 30 juin, si nécessaire.

Par ailleurs, pour celles et ceux qui seraient tentés d'aller se rafraîchir à la plage, la Commission de la capitale nationale (CCN) a indiqué, dans un communiqué de presse, lundi, que la plage Blanchet au lac Meech et la plage du lac la Pêche sont présentement fermées en raison des résultats de la qualité d’eau de baignade, de cote D.

Les plages au lac Philippe, la plage du lac Leamy et la plage O’Brien au lac Meech demeurent ouvertes aux baigneurs.