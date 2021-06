2,7 M$ pour la réfection d'une route à Lamarche

Le gouvernement du Québec investit 2,7 millions de dollars à Lamarche pour la réfection d'un tronçon de 3,9 kilomètres de la rue Principale, entre le rang Caron et place du Quai.

L'annonce a été faite lundi matin en conférence de presse par le député caquiste de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, en compagnie de la mairesse de Lamarche, Johanne Morissette.

L'appel d'offres sera lancé prochainement et les travaux devraient durer environ 12 semaines. La somme provenant du Programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports du Québec (MTQ) a été particulièrement bien reçue par la mairesse.

Selon elle, cette portion de la rue Principale avait de nombreuses crevasses. Il est en mauvais état ce chemin-là. Il mène au terrain de camping et il y a quand même beaucoup de villégiateurs et les gens nous disent qu'ils n'amènent pas leur roulotte parce qu'ils arrivent en haut et leur vaisselle est toute cassée dans leur roulotte , a-t-elle racontée en riant.

Du côté d'Éric Girard, il a parlé d'un secteur qui est appelé à se développer, notamment par le tourisme. Il y a des petites entreprises qui sont en train d'émerger, donc c'est important d'offrir une qualité de route et c'est la sécurité de nos citoyens qui est importante là-dedans , a-t-il mentionné.

Avec les informations de Laurie Gobeil