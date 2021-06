PR Transpo prolongé jusqu’en 2025, dans l'est ontarien

Le service de transport intermunicipal PR Transpo des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR) obtient un autre coup de pouce du gouvernement ontarien.

En conférence de presse ce matin, la ministre des Transports, Caroline Mulroney, a annoncé que l’enveloppe budgétaire du projet-pilote, lancé en 2019, était bonifiée de 975 000 $.

Ce montant s’ajoute aux deux millions de dollars initialement consentis à PR Transpo.

Ce nouveau financement doit permettre à PR Transpo de poursuivre ses activités au moins jusqu’en 2025.

Ce qu’on a vu [durant] la pandémie, c’est que certaines municipalités ont eu de la difficulté à mettre sur pied leur système de transport en commun. On a [donc] répondu en [leur] donnant plus de temps [...] de s’adapter, de mettre sur pied ces services , a expliqué Mme Mulroney.

Le service de transport intermunicipal a tout récemment repris la route après une longue interruption de service attribuable à la pandémie de COVID-19.

Avec le transport qui a dû complètement cesser, on voit ça encore comme un ajustement à faire. Est-ce que les gens profiteront du système à la demande? C’est ce que nous verrons , a pour sa part indiqué le président des CUPRComtés unis de Prescott et Russell et maire d’Alfred-Plantagenet, Stéphane Sarrazin.