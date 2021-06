Les finalistes 2021 des Prix de l'excellence de la presse francophone dévoilés

Au total, quatorze prix vont être remis pour récompenser l'excellence de la presse francophone, dont le prix du Journal de l'année.

Le Réseau.Presse a reçu 190 candidatures pour récompenser ses artisans.

Parmi les journaux avec le plus de nominations se trouvent L'Aurore Boréale, au Yukon, qui en a six. Il est suivi du journal Le Voyageur en Ontario et du journal L'Aquilon, des Territoires du Nord-Ouest, avec cinq.

L'hebdomadaire manitobain La Liberté pourrait mettre la main sur quatre récompenses, entre autres pour sa qualité graphique.

Trois prix hors catégorie font leur apparition pour reconnaître le travail des journalistes et des chroniqueurs de Francopresse et de ceux de l'Initiative de journalisme local, ce programme soutenu par le ministère du Patrimoine canadien.

Ce dernier vise à soutenir du journalisme civique original qui répond aux besoins diversifiés des communautés mal desservies du Canada , peut-on lire sur le site du gouvernement du Canada. On y récompensera les articles et la chronique de l'année.

La remise des prix va avoir lieu le jeudi 16 septembre à 19 h, lors d'une soirée en ligne, sur Facebook, animée par l'humoriste, comédienne et animatrice franco-manitobaine, Micheline Marchildon.

Les nominations par catégories

JOURNAL DE L’ANNÉE

L’Aurore boréale (Yukon)

L’Express (Ontario)

Le Voyageur (Ontario)

Prix d’excellence générale Antidote pour la qualité éditoriale

L’Aquilon (Territoires du Nord-Ouest)

L’Aurore boréale (Yukon)

Le Voyageur (Ontario)

Prix d’excellence générale pour la qualité graphique

L’Aurore boréale (Yukon)

L’Eau Vive (Saskatchewan)

La Liberté (Manitoba)

Prix d’excellence générale pour la présence numérique

L’Express (Ontario)

Le Droit (Ontario)

Le Voyageur (Ontario)

Prix d’excellence pour l’article d’actualité de l’année

L’Eau Vive (Saskatchewan)

Le Franco (Alberta)

Le Gaboteur (Terre-Neuve-et-Labrador)

Prix d’excellence pour l’article Arts et culture de l’année

L’Aquilon (Territoires du Nord-Ouest)

L’Aurore boréale (Yukon)

L’Eau Vive (Saskatchewan)

Prix d’excellence pour l’article communautaire de l’année

Agricom (Ontario)

L’Orléanais (Ontario)

Le Gaboteur (Terre-Neuve-et-Labrador)

Le Nunavoix (Nunavut)

Prix d’excellence pour l’éditorial de l’année

Acadie Nouvelle (Nouveau-Brunswick)

Agricom (Ontario)

La Liberté (Manitoba)

Prix d’excellence pour la chronique de l’année

Acadie Nouvelle (Nouveau-Brunswick)

L’Aquilon (Territoires du Nord-Ouest)

Le Goût de vivre (Ontario)

Le Voyageur (Ontario)

Prix d’excellence pour la nouvelle exclusive de l’année

Acadie Nouvelle (Nouveau-Brunswick)

Agricom (Ontario)

L’Aquilon (Territoires du Nord-Ouest)

L’Aurore boréale (Yukon)

Prix d’excellence pour la Une de l’année

Agricom (Ontario)

L’Eau Vive (Saskatchewan)

Le Droit (Ottawa)

Le Nord (Ontario)

Prix d’excellence pour la photographie de l’année

Acadie Nouvelle (Nouveau-Brunswick)

Agricom (Ontario)

Le Droit (Ottawa)

Le Voyageur (Ontario)

Prix d’excellence pour le projet spécial imprimé de l’année

L’Aquilon (Territoires du Nord-Ouest)

La Liberté (Manitoba)

La Voix acadienne (Île-du-Prince-Édouard)

Le Gaboteur (Terre-Neuve-et-Labrador)

Prix d’excellence pour le projet numérique de l’année

L’Aurore boréale (Yukon)

La Liberté (Manitoba)

Le Gaboteur (Terre-Neuve-et-Labrador)

Source: Réseau.Presse