Marie-Josée Savard s’engage à limiter les hausses de taxes à l’inflation

Elle refuse ainsi de suivre la voie tracée par son adversaire et chef de l'opposition officielle, Jean-François Gosselin, qui s’engage à geler les avis d'imposition résidentiels et commerciaux en 2022 et 2023.

Marie-Josée Savard rappelle que l'administration sortante a gelé l'impôt municipal en 2020 et 2021 à Québec. Selon elle, les augmentations se révèlent parfois nécessaires pour maintenir la qualité des services offerts aux citoyens.

C’est quand même le revenu principal d’une ville [les taxes] et, si on veut continuer à offrir une bonne qualité de vie aux citoyens puis ne pas couper dans les services, il faut être capable aussi de maintenir le rythme au niveau des revenus , fait-elle valoir.

La candidate à la succession de Régis Labeaume s’est par ailleurs engagée à protéger la qualité de vie des résidents des quartiers centraux de Québec.

Sortie du tunnel Québec-Lévis

Elle refuse toutefois de dire clairement si elle est en faveur ou non de la sortie du tunnel Québec-Lévis dans le quartier Saint-Roch. Marie-Josée Savard soutient qu'il est trop tôt pour se prononcer.

L’aspirante-mairesse rappelle que le gouvernement Legault n'a pas encore dévoilé la configuration exacte des bretelles autoroutières qu'il souhaite aménager en Basse-Ville pour permettre aux automobilistes de rejoindre le boulevard Charest ou l'autoroute Dufferin-Montmorency.

Attendons les résultats finaux. Attendons [de connaître] exactement les endroits où va sortir le tunnel, puis ensuite on discutera avec le gouvernement; mais au moment où on se parle, très honnêtement, j’aurais beaucoup de difficulté à vous dire à quel endroit précis ça va sortir , affirme Mme Savard.

Elle souhaite laisser au gouvernement le temps nécessaire pour poursuivre son travail et proposer quelque chose de plus officiel .

Avec les informations d’Olivier Lemieux