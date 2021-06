L'ancien procureur général sous Donald Trump va plus loin qu'il n'était allé en décembre dernier, lorsqu'il avait indiqué ne pas avoir trouvé de preuves de fraudes électorales susceptibles de modifier les résultats de la présidentielle américaine de 2020. Les allégations du président étaient « des conneries », reconnaît-il publiquement désormais.

Dans une série d'entretiens utilisés dans un livre qui paraîtra en novembre prochain, celui qui fut l'un des plus solides défenseurs du milliardaire républicain raconte comment il a finalement décidé de contredire publiquement son patron.

Le journaliste d'ABC News Jonathan Karl, l'auteur du livre dont des extraits ont été publiés dimanche dans le magazine The Atlantic, rappelle que la trahison , selon les termes qu'il utilise, est survenue le 1er décembre 2020.

Au cours d'une entrevue accordée à l'Associated Press, Bill Barr avait alors admis ne pas trouver de fondements dans les conspirations brandies par Donald Trump et ses avocats. Jusqu'à présent, nous n'avons pas constaté de fraudes à une échelle qui aurait pu changer le résultat de l'élection , avait-il déclaré.

Un dénouement qui ne l'a nullement étonné, dit-il aujourd'hui.

C'était l'heure de résister ou de la fermer. S'il y avait eu des preuves de fraudes, je n'aurais pas eu de raison de les cacher, mais j'ai toujours eu l'impression qu'il n'y avait rien : tout ça, c'était des conneries. Une citation de :Bill Barr, ex-procureur général

L'ex-procureur général a dit avoir examiné certaines des allégations brandies par le camp du président de l'époque, notamment celles relatives aux machines de vote qui, accusait Donald Trump, avaient été programmées pour ajouter des voix à son rival démocrate, Joe Biden. Il n'y avait aucun écart nulle part entre les résultats de ces machines et les décomptes manuels, souligne-t-il.

Bill Barr, un ultraconservateur, explique aussi avoir été poussé à agir en ce sens par celui qui était alors le leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, qui était convaincu que le discours présidentiel handicapait la campagne des républicains pour les élections sénatoriales en Georgie.

Selon ses souvenirs, Mitch McConnell lui avait dit : Écoutez, on a besoin du président en Georgie, alors on ne peut pas l'attaquer frontalement en ce moment. Mais vous êtes le mieux placé pour instiller un peu de réalisme dans cette situation. Vous êtes le seul qui puissiez le faire.

Confrontation

La réaction du bouillant locataire de la Maison-Blanche n'avait pas tardé. Comment avez-vous pu me faire ça? , avait-il tonné lors d'une rencontre tendue, quelques heures après la publication de l'entrevue à l'Associated Press, selon le compte rendu fait par Bill Barr au journaliste d'ABC News.

Vous devez détester Trump , lui avait-il lancé, parlant de lui-même à la troisième personne.

Lui reprochant de ne pas avoir ouvert une procédure judiciaire contre le fils de Joe Biden, Hunter, pour ses affaires en Ukraine et contre l'ex-directeur du FBI James Comey, ou encore de ne pas avoir publié le rapport sur les origines de l'enquête liée à l'ingérence de la Russie dans la présidentielle de 2016, Donald Trump lui aurait aussi dit qu'il ne servait à rien.

Au cours de cet entretien, Bill Barr aurait pour sa part critiqué la stratégie de l'équipe d'avocats de son interlocuteur : Il aurait fallu une équipe de choc avec une stratégie vraiment cohérente et disciplinée. Au lieu de cela, vous avez un spectacle de clowns. Aucun avocat qui se respecte ne s'en approche. C'est juste une blague. C'est pourquoi vous êtes là où vous êtes.

Donald Trump a notamment été représenté par l'ancien maire de New York Rudy Giuliani et par Sydney Powell, qui brandissaient tous deux des allégations fantaisistes et farfelues.

L'an dernier, les responsables de plusieurs autorités électorales nationales et locales avaient publié un communiqué commun assurant de l'intégrité et de la sécurité de l'élection de 2020, présentée comme la plus sûre de l'histoire .

Deux semaines après sa rencontre avec Donald Trump, Bill Barr annonçait sa démission dans une lettre élogieuse dans laquelle il n'évoquait pas les élections.

Réplique de l'ancien président

Après la publication de l'article publié par The Atlantic, l'ex-président Trump ne s'est pas gêné pour critiquer son ancien allié dans un communiqué publié dimanche.

La faiblesse de Bill Barr a contribué à étouffer le crime du siècle : l'élection présidentielle volée de 2020 , a-t-il écrit, le traitant de RINO , un acronyme signifiant républicain de nom seulement . Bill Barr m'a beaucoup déçu , a-t-il ajouté.

L'ex-président a pris part samedi à un rassemblement partisan en Ohio en soutien à Max Miller, un candidat républicain au Congrès. Photo : Getty Images / Scott Olson

Ironiquement, les démocrates lui ont à répétition reproché de se comporter en avocat personnel de Donald Trump plutôt que comme un procureur général.

En novembre, Bill Barr avait autorisé les procureurs fédéraux à ouvrir, avant la certification des résultats par les États, des enquêtes sur des allégations d'irrégularités claires et apparemment crédibles qui pourraient avoir une incidence sur le résultat d'une élection fédérale dans un État .

Une politique de longue date du département interdit pourtant de telles enquêtes avant que ne soient certifiés les résultats électoraux.

Pendant son mandat, il est également intervenu dans les dossiers de deux collaborateurs de Donald Trump, Roger Stone et Michael Flynn.

Au printemps 2019, les démocrates avaient en outre accusé Bill Barr de politiser son rôle de procureur général après la publication du rapport Mueller sur l'ingérence de la Russie dans la présidentielle de 2016, réclamant même sa démission.

Condamnant son ingérence , des milliers d'anciens procureurs et responsables du département de la Justice l'ont eux aussi appelé à plus d'une reprise à démissionner.

En février 2020, alors que Donald Trump multipliait les attaques contre le système judiciaire et son traitement du dossier Stone, Bill Barr s'était permis une rare critique à son endroit et avait dit juger ses tweets contre-productifs.