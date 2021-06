Licenciements à la Laurentienne : les professeurs de la diversité fortement touchés

Les étudiants qui iront à l'Université Laurentienne cet automne seront confrontés à une nouvelle réalité : la cohorte de professeurs va être beaucoup plus blanche et moins diversifiée que celle qui était là avant les licenciements.

Si aucune liste officielle recensant la centaine de professeurs licenciés n’a été compilée, une estimation d’une ancienne de la Laurentienne trace un portrait sombre de ses effets sur le bassin de professeurs issus de la diversité.

Selon Aurélie Lacassagne, ancienne professeure de la Laurentienne, de la quarantaine de profs congédiés du côté francophone, 37,5 % sont des immigrants, 20 % sont des noirs et 45 % sont des femmes .

Aurélie Lacassagne était professeure à l'Université Laurentienne avant les compressions. Photo : Radio-Canada / Sophie Houle-Drapeau

Mme Lacassagne dit avoir vu venir cet enjeu lors des licenciements du printemps.

La diversité, elle a souvent été en grande partie du côté des francophones et particulièrement de la faculté des arts , indique-t-elle.

Étant donné l’hécatombe qu’on a eue, je savais qu’on allait avoir un problème , ajoute-t-elle.

Mme Lacassagne indique que ces compressions sont empirées par un échec au niveau du recrutement des étudiants étrangers depuis plusieurs années.

La Laurentienne n’a jamais été très proactive dans le recrutement d’étudiants internationaux, malgré nos demandes , déplore-t-elle.

Il y a deux ans, ils ont embauché quelqu’un pour faire ce travail-là, ça avait marché et on avait vu une explosion du nombre d’étudiants internationaux, mais cette personne a été licenciée , ajoute-t-elle.

L'Université Laurentienne n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue.

Les professeurs noirs de la Laurentienne durement touchés

Raoul Étongué-Mayer, professeur émérite en géographie et cofondateur du collectif des professeurs noirs de la Laurentienne a vu de près l’effet qu’ont eu les licenciements sur la diversité parmi ses collègues.

Parmi la trentaine de professeurs noirs à la Laurentienne qui sont membres de son association, environ une dizaine ont été licenciés.

C’est surtout du côté francophone que les professeurs noirs ont été licenciés , dit-il, ceux qui restent sont surtout du côté anglophone.

Les profs noirs ont beaucoup perdu dans la restructuration du recteur , indique M. Étongué-Mayer.

M. Étongué-Mayer, qui a vu le département de géographie être coupé et qui a gardé malgré tout son statut de professeur émérite, affirme que les profs des minorités qui ont été congédiés représentaient une tranche importante des efforts du passé de recrutement de la Laurentienne.

On ne peut pas dire que la diversité a été détruite, mais disons simplement que la vague de professeurs francophones qui a été embauchée dans les années 90 jusqu’en 2005 a été durement affectée , explique-t-il.

Selon lui, il reste encore de la diversité à la Laurentienne, mais affirme que le recrutement de la Laurentienne n’a pas été fait avec comme objectif de représenter la diversité.

Quand j’ai été embauché, ils sont venus me chercher en raison de la spécialisation qui convenait à l’Université à cette époque, pas selon la communauté que je représente , indique-t-il.

Quand on se présente pour une embauche, on ne se présente pas comme noir, ce n’est pas comme ça que ça se joue sur la table à l’université, même si on savait que certaines personnes étaient réticentes à engager des minorités visibles , ajoute-t-il.

Un manque de rétention chez les Autochtones

À la perte de la diversité chez les professeurs, s’ajoute aussi l’échec de s’assurer que les professeurs autochtones soient représentés adéquatement à la Laurentienne.

Aurélie Lacassagne explique que la Laurentienne a déployé des efforts pour recruter des professeurs autochtones pendant les années 2000, mais n’a jamais réussi à en faire la rétention .

Ce qui explique selon elle que très peu d’autochtones restent dans le corps professoral de la Laurentienne .

Même son de cloche du côté de M. Étongué-Mayer, qui affirme que la Laurentienne a recruté massivement auprès des Autochtones, plus d’une quinzaine, mais deux ou trois ans plus tard, plus de la moitié étaient partis .

Cette tentative d’embauche représente de bonnes intentions de la part de la Laurentienne selon lui.

On ne peut pas dire que la Laurentienne ne fait pas d’efforts , souligne M. Étongué-Mayer.

Un repoussoir pour les étudiants étrangers?

Lucia Ravoaraharison, étudiante en finance en français à la Laurentienne et étudiante internationale d’origine malgache, déplore l’effet des coupes de la Laurentienne sur le corps professoral.

Le véritable sentiment que j’ai c’est la déception face aux changements dans le corps professoral, surtout qu’on a vu ces dernières années la diversité augmenter, ce qui est un plus pour la communauté de Sudbury , croit-elle.

Lucia Ravoaraharison est étudiante en finances à l'Université Laurentienne et étudiante internationale. Photo : Gracieuseté de Lucia Ravoaraharison

Un corps professoral qui est de moins en moins diversifié, ça va encourager de moins en moins des étudiants étrangers à venir parce qu’il y a de moins en moins ce sentiment familier on va dire de personnes que tu pourrais rencontrer dans l’université , déplore-t-elle.

Mme Ravoaraharison dit être triste pour plusieurs professeurs congédiés qu’elle connaissait.

Elle indique que beaucoup d’étudiants internationaux pourraient commencer à regarder pour s'inscrire à d’autres universités .