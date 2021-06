La première récolte de foin est commencée dans l'Est-du-Québec

Après avoir connu des sécheresses et des saisons tardives, les agriculteurs espèrent que leurs réserves seront remplies cette année.

Le président du syndicat des producteurs laitiers de Gaspésie–îles-de-la-Madeleine, Normand Barriault, explique que la pluie et la chaleur ont permis au foin de pousser en avance et en abondance par rapport aux dernières saisons.

Selon lui, cette année 2021, est une année, selon moi, qui va être record au niveau des quantités et possiblement de la qualité aussi. Étant donné qu'on a récolté la première récolte très tôt, ça nous permet d'aller chercher une deuxième, voire une troisième coupe, à certains endroits, qu'habituellement on n'allait pas faire.

Du côté du Bas-Saint-Laurent, le rendement est meilleur que les autres années, mais la qualité du foin peut être compromise en raison de la pluie.

Le président de l'Union des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent, Gilbert Marquis, explique qu’ il y a de la quantité qu'on n'avait pas avec les périodes de sécheresse qu'on a connues. Cette année, on a de la quantité un peu plus, mais c'est la qualité qui ne sera pas au rendez-vous probablement. C'est-à-dire de la pluie aux deux trois jours, de l'humidité, et ça ne donnent pas le temps de faucher et de récolter. Ça fait que le foin en attendant prend de la maturité.

L'année dernière, plusieurs agriculteurs de l'Est-du-Québec ont dû acheter des balles de foin en raison d'importantes sécheresses. La pénurie et la hausse de la demande en 2020 avaient poussé le prix des balles de foin à la hausse.

Avec les informations de Camille Lacroix.