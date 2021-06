COVID-19 : 11 nouveaux cas à Ottawa, 5 en Outaouais et un dans l'est ontarien

Santé publique Ottawa (SPO) ne rapporte aucun nouveau décès attribuable à la COVID-19, avec un total de victimes qui reste stable à 591 personnes.

Pour l’heure, 99 personnes sont toujours atteintes de la maladie, selon SPOSanté publique Ottawa .

Parmi elles, sept sont hospitalisées, dont une personne repose aux soins intensifs.

Ottawa a connu une semaine de vaccination record, avec 21 282 doses administrées vendredi.

Un décès de plus dans l'est ontarien

Du côté de l'est ontarien, les autorités de santé rapportent un nouveau cas depuis vendredi.

Le bilan de la COVID-19 sur le territoire du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) est désormais de 4728 contaminations identifiées depuis le début de la crise sanitaire.

Plus aucune personne ne se trouve à l'hôpital, mais le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario rapporte un décès supplémentaire à son bilan, qui se porte à 109 décès.

En point de presse, lundi, le médecin hygiéniste du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario , le Dr Paul Roumeliotis a indiqué que les deux personnes supplémentaires décédées la semaine dernière étaient des personnes âgées. Le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario ne sait pas si elles avaient été vaccinées.

Le taux de décès a diminué de façon importante depuis que nous avons institué le vaccin , a toutefois noté le Dr Roumeliotis.

La vaccination dans l'est ontarien va bon train. Selon les données du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario , 77 % de la population éligible dans l'est ontarien a déjà reçu sa première dose et 27 % a complété sa vaccination.

En revanche, le taux de vaccination des 12-17 ans reste sous la moyenne provinciale, a souligné le Dr Roumeliotis, avec 52 % d'entre eux qui ont déjà reçu leur première dose. Raison pour laquelle, les autorités de santé publique veulent cibler cette tranche d'âge avec des possibilités de vaccination sans rendez-vous.

Le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario espère atteindre un taux de vaccination de 80 % pour les 12-17 ans pour la rentrée scolaire.

Normalement, on dit 70 à 75 %, mais à cause des nouvelles données qu'on a [sur le variant] Delta, ça prend un peu plus de protection , a souligné le Dr Roumeliotis.

Dans son ensemble, l'Ontario rapporte 210 nouveaux cas de COVID-19 dans son dernier bilan, alors que tous les Ontariens de 18 ans et plus sont désormais admissibles à recevoir leur deuxième dose d’un vaccin contre la COVID-19 à compter de lundi. Cela représente le nombre quotidien le plus bas depuis le 13 septembre 2020.

Cinq nouveaux cas en Outaouais

Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais rapporte, quant à lui, cinq nouveaux cas du virus, lundi. On répertorie aussi 21 nouveaux cas au cours de la fin de semaine.

Actuellement, 66 cas sont toujours actifs dans la région.

La santé publique ne rapporte toutefois aucun nouveau décès.

Selon les plus récentes données rapportées sur le site internet du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, trois personnes se trouvent actuellement à l'hôpital en raison de la COVID-19, mais aucune ne se trouve aux soins intensifs.

Alors que les écoles sont désormais fermées, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais rapporte, par ailleurs, qu'une éclosion a eu lieu à l’école Côte-du-Nord. Elle a été confirmée aux parents dans un courrier envoyé le 27 juin où il est signalé un quatrième cas confirmé. Une bulle-classe est en isolement, ainsi que le groupe du service de garde concerné. La santé publique assure un suivi avec le milieu.

Au Québec, la santé publique ne publie désormais plus de bilan quotidien les samedis et dimanches. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais suit la même cadence.

Depuis le début de la pandémie, 12 498 personnes en Outaouais ont obtenu un résultat positif à la COVID-19 et 214 d’entre elles ont succombé au coronavirus.

De leur côté, les autorités sanitaires du Québec recensent 76 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 374 660, le nombre de cas confirmés dans la province depuis le début de la pandémie.

La santé publique ne fait également état d’aucun nouveau décès au Québec. Le bilan des pertes de vie liées à la COVID-19 demeure donc à 11 203 décès depuis le début de la pandémie, en février 2020.

Le nombre des hospitalisations a quant à lui régressé de 11, par rapport aux données du 25 juin, pour un total de 124 patients alités en raison de la COVID-19.