Ouverture anticipée de la plage Sandpoint à Windsor

Le personnel a travaillé dur pour entretenir la plage et installer le tapis de plage accessible et les lignes de la zone de baignade surveillée, ce qui a rendu possible cette ouverture anticipée , indique la Ville dans un communiqué lundi. Des sauveteurs seront en poste chaque jour de 13 h à 19 h jusqu'au 5 septembre si la météo et la qualité de l'eau le permettent. À l'heure actuelle, les neuf plages surveillées de la région Windsor-Essex, y compris la plage Sandpoint, font toutefois l'objet d'avertissements en raison de la présence d'E. coli.

Même si les plages sont ouvertes, elles sont jugées dangereuses pour la baignade par les autorités sanitaires.

Vague de chaleur

L'ouverture estivale de la plage intervient alors que Windsor-Essex est en proie à une forte poussée de chaleur et d'humidité. Selon les prévisions d'Environnement Canada, la température doit atteindre 30 °C mardi avec un facteur humidex de 39.

La réouverture des six piscines municipales extérieures est par ailleurs prévue pour lundi prochain.

Il est possible de réserver dès maintenant pour des temps de baignade récréative et sportive et pour l'aquaforme.