Près de 30 % des Canadiens ont enfreint les règles sanitaires durant la pandémie

Une étude de l'Université de la Saskatchewan révèle que de nombreux Canadiens ont enfreint les règles liées à la COVID-19 et que les tensions se sont accrues dans les relations amicales ou familiales.

L’étude, menée par le Canadian Hub for Applied and Social Research (CHASR) de l'Université de Saskatchewan, a analysé les réponses de 1000 Canadiens, contactés entre le 1er et le 15 juin.

Elle montre notamment que près d'un Canadien sur trois a bravé les directives de santé publique sur la COVID-19.

Au total, 29 % des personnes interrogées ont enfreint au moins un règlement relatif à la pandémie.

Parmi elles, 16 % ont bafoué les limites de rassemblement à l'intérieur, 11 % n'ont pas respecté les limites de rassemblement à l'extérieur et 12 % n'ont pas porté de masque dans les espaces publics extérieurs.

Des raisons diverses

Les rencontres avec des amis ou des membres de la famille (27 %) arrivent en tête des raisons invoquées pour justifier l'enfreint des règles, suivies par les règlements qui n'ont pas de sens (21 %) et les règles enfreintes de manière sûre (17 %).

Selon le directeur du CHASR, Jason Disano, cette dernière catégorie a été créée après l'enquête.

De nombreux contrevenants qui ont répondu "autre raison" à leur comportement ont invoqué des justifications telles que le fait de croire qu'il n'y avait pas de danger puisqu'ils étaient seuls ou socialement éloignés à l'extérieur, ou qu'ils étaient parfaitement vaccinés et ne se considéraient pas comme présentant un risque , a-t-il expliqué.

Dans les Prairies, 66 % des répondants disent avoir enfreint les règles pour aller voir des amis ou de la famille.

Il y a beaucoup de données utiles ici - des informations intéressantes, réfléchies et rétrospectives fournies par les Canadiens - qui joueront un rôle et aideront à informer la manière dont nous continuons à gérer la pandémie actuelle et à faire face aux pandémies futures , a déclaré le directeur du CHASR, Jason Disano.

Des différences selon les âges

L'enquête a révélé que les personnes de moins de 35 ans étaient plus enclines à enfreindre les limites de rassemblement à l'intérieur, tandis que celles de moins de 55 ans étaient plus susceptibles de défier les limites de rassemblement à l'extérieur.

Les résidents du Québec (22 %) et des Prairies (24 %) étaient plus susceptibles que les autres Canadiens de ne pas respecter les limites de rassemblement à l'intérieur.

L'enquête a mis en évidence de nettes différences régionales. Parmi les contrevenants, les Britanno-Colombiens sont de loin les plus nombreux (90 %) à se justifier en disant que les règlements n'ont pas de sens.

Seulement 8 % des résidents des Prairies étaient de cet avis. Par ailleurs, le fait de voir des amis ou des membres de la famille est une justification plus courante chez les femmes (62 % contre 30 % chez les hommes) et chez les résidents du Québec et des Prairies (respectivement 59 % et 66 %), contre 11 % chez les Canadiens de l'Atlantique.

Comment s’informe la population

L’étude de l’Université de la Saskatchewan montre aussi que les répondants ont différentes manières de s’informer sur la COVID-19.

Il n'existe pas de source principale d'information pour les Canadiens sur la pandémie de COVID-19 , a souligné M. Disano.

Il incombe vraiment aux gouvernements et aux responsables de la communication de s'assurer qu'ils touchent tous les groupes démographiques de la population , a conclu le directeur du CHASR.

Les réseaux sociaux et les journaux télévisés arrivent en tête des sources d’information citées avec 88 % de réponses sur cette question.

Parmi les répondants, environ 70 % ont cité le bouche-à-oreille ou les sites web gouvernementaux.

Les personnes âgées de plus de 55 ans utilisent plus souvent les médias imprimés, tandis que Twitter était plus souvent cité par les moins de 55 ans.

Instagram, Reddit, Snapchat et TikTok sont des sources d'information plus courantes chez les moins de 35 ans.