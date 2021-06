La fermeture de l’urgence est prolongée à l’Hôpital de Gatineau

Le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais en a fait l’annonce par communiqué, lundi en début d'après-midi. Un point de presse suivra à 14 h pour faire le point.

Initialement, la fermeture de l’urgence de l’Hôpital de Gatineau ne devait durer que jusqu’à lundi, 16 h.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais est conscient que cette situation est préoccupante pour la population de l’Outaouais et travaille étroitement à rouvrir dans les plus brefs délais le service , assure-t-on dans le communiqué.

De plus, nous réitérons toute l’importance que nous accordons à des services ainsi que des soins de santé de qualité et sécuritaires , peut-on également y lire.

En attendant la fin du bris de service, les ambulances sont détournées vers les urgences de l'Hôpital de Hull et de l'Hôpital de Papineau, dans le secteur Buckingham, précise le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais. Pour toute urgence pour laquelle la population se déplace par ses propres moyens, c'est aussi à ces établissements que les gens sont invités à se rendre.

Lundi, en début d'après-midi, le taux d'occupation à l'urgence de Hull était de 108 % et de 92 % à l'Hôpital de Papineau, selon les données accessibles en ligne.

La présidente et directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, Josée Filion, a expliqué la décision de fermer temporairement l'urgence de l'Hôpital de Gatineau, samedi, par un manque d’infirmières d’expertise qui rendait difficile l’évaluation des patients.

Le Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais (SPSO) estime que la situation était prévisible et que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais a tardé à agir face aux problèmes de rétention de personnel, notamment.