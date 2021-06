La rue Dundas pourrait changer de nom à Toronto

Le rapport a été rédigé par une équipe de la Ville de Toronto après une pétition lancée en juin 2020, lorsque le mouvement antiraciste Black Lives Matter se répandait à travers le monde.

La recommandation [...] fait suite à des séances de découverte, à des recherches universitaires approfondies et à un examen de plus de 400 études de cas mondiales, et renforce l'engagement de la Ville envers le racisme anti-Noirs, la vérité et la réconciliation avec les Autochtones, pour bâtir un Toronto plus inclusif et équitable.

Une citation de :Ville de Toronto