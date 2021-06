Les travaux sur la 117 à Malartic devraient débuter à la mi-juillet

Le Ministère des Transports du Québec (MTQ) a conclu un contrat de 4,1 millions de dollars avec l’entrepreneur Norascon pour ce chantier qui consiste à refaire l’asphalte de la rue Royale sur une distance de 1,5 km, en plus de construire quatre avancées de trottoirs.

L’asphaltage de la route 117 à Val-d’Or sur 2 km dans le secteur de la mine Goldex est aussi prévu au contrat.

Ces travaux devaient avoir lieu en 2020, mais la seule soumission déposée avait été jugée trop élevée. Cette fois-ci semble la bonne, confirme le conseiller en communications Luc Adam, même si un dernier contrat doit encore être conclu pour la surveillance de qualité des matériaux.

C’est ce qui qu’il nous reste à finaliser et qui a retardé le début du chantier, explique-t-il. Il y a une pénurie de personnel dans les firmes spécialisées et il a fallu faire plusieurs démarches à l’extérieur de la région pour résoudre ce problème. On a confiance que les derniers détails soient réglés très bientôt et qu’on puisse débuter dans la deuxième moitié de juillet, ce qui est une excellente nouvelle après le report de l’an dernier.

Les travaux devraient s’étendre sur une durée de 11 semaines et se conclure en octobre, ce qui entraînera des impacts importants sur la circulation.