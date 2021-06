Le fédéral détaille l'aide consacrée à la culture, aux sports et au patrimoine

Bien conscient que les artistes et les athlètes amateurs auront de la difficulté à se remettre de la pandémie, le gouvernement Trudeau a détaillé lundi l'aide qui sera fournie aux secteurs culturel et sportif pour assurer leur relance après la pandémie.

Réunis pour l'occasion, le ministre du Patrimoine canadien Steven Guilbeault et la ministre du Développement économique Mélanie Joly ont rappelé qu'Ottawa a prévu 1,9 milliard de dollars au soutien de ces secteurs dans le budget 2021, présenté en avril.

De cette somme, 300 millions de dollars investis sur deux ans seront consacrés au Fonds de relance pour les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport, destiné aux organismes qui subissent encore les relents de la pandémie , a précisé le gouvernement.

En plus de permettre le maintien, voire la création d'emplois, cette aide financière doit aussi donner aux organismes les moyens d'entreprendre leur virage écologique et de promouvoir la diversité.

Nos artistes et autres acteurs des milieux culturels et patrimoniaux, de même que la communauté du sport amateur [...] seront parmi les derniers à se remettre complètement de son impact économique prolongé. Une citation de :Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Une autre enveloppe de 200 millions de dollars sur deux ans sera allouée à des programmes déjà existants grâce au Fonds de réouverture. Cette somme doit notamment permettre l'organisation de festivals, d'événements de sport amateur et de célébrations patrimoniales, a précisé le ministre Guilbeault.

Les organisateurs de festivals pourront aussi compter sur d'autres fonds, soit 200 millions de dollars sur deux ans fournis par Ottawa via l'Initiative d'appui aux grands événements. Celle-ci doit permettre d'assurer la survie de festivals et d'événements majeurs qui se déroulent déjà de façon récurrente au Canada.

Ces grands événements vont pouvoir continuer [leurs activités], survivre à 2021, et [...] être prêts à recevoir des touristes internationaux pour 2022 , a résumé la ministre Joly.

Le but est de les aider à pivoter, à s’adapter, à être capables de respecter les mesures sanitaires , en plus de préserver les emplois , a-t-elle ajouté.

Le ministre Guilbeault a affirmé que 7 milliards de dollars ont été fournis en un an et demi aux secteurs des arts et de la culture pour les aider à traverser la crise .