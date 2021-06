Ressources Falco et Glencore signent une importante entente de principe

Cette entente permettra de développer la licence de développement et d'exploitation du projet aurifère Horne 5, situé tout près de la Fonderie Horne.

On parle de création de comités techniques, d’un comité stratégique aussi qui sera mis en place, qui vont avoir une participation autant de Glencore que de Falco. Glencore va pouvoir nommer un représentant sur notre conseil d’administration. Les droits d’accès, d’utilisation des sites, la garantie financière aussi ont été élaborés , résume le président et chef de la direction de Falco, Luc Lessard.

Donc tous les éléments, termes et conditions ont été largement discutés, précisés. Là, ce qu’il reste à faire, c’est de mettre tout ça dans un même document qui va donner ce qu’on appelle l’entente définitive et qui va forger, d’une certaine façon, la licence d’opération pour Falco , ajoute-t-il.

Le projet Horne 5 sera situé près de la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Cette entente importante permet notamment à Falco d’accélérer la recherche de financement pour son projet, qui pourrait avoir une durée de vie de 15 ans.

Les prochaines étapes

L'entreprise espère pouvoir se soumettre au Bureau d'audiences publiques en environnement (BAPE) vers le milieu de 2022, mais certains travaux pourraient débuter dès cette année.

On souhaite débuter certains travaux d’installations physiques sur le terrain, qui vont servir aux préparatifs pour le dénoyage de la mine. Donc il n’est pas impossible qu’à la fin de l’année cette année, et surtout au début 2022, on débute certains travaux d’infrastructures qui vont servir essentiellement au travail de dénoyage , explique Luc Lessard.

Ressources Falco a toujours pour objectif de lancer sa production commerciale vers la fin de 2025.