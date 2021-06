COVID-19 : un cas actif en Abitibi-Témiscamingue

Selon les données du Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, il s'agit du seul cas actif, et il est situé dans la MRC de la Vallée-de-l'Or.

Dès aujourd'hui, l'ensemble du Québec passe en zone verte. Ainsi, l'Abitibi-Témiscamingue passe au nouveau palier d'alerte vert, qui intègre de nouveaux assouplissements à certaines consignes sanitaires.

Maintenant, les rassemblements à l'intérieur des résidences peuvent accueillir les personnes vivant à trois résidences différentes ou encore un maximum de 10 personnes. Sur les terrains privés extérieurs, un maximum de 20 personnes est permis.

Sur les terrasses extérieures des bars et restaurants, un maximum de 20 personnes peut se trouver à la même table. Les exploitants de bar et taverne doivent cependant continuer de respecter certaines règles.

Les bars, tavernes, brasseries et casinos peuvent accueillir 50 % de la capacité maximale prévue à leur permis d'alcool. Ils doivent cesser de vendre de l'alcool à minuit et fermer leur établissement au plus tard à 2 h. La danse et le karaoké demeurent interdits.

Au Québec aujourd'hui, on compte 76 nouveaux cas de COVID-19.