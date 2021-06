Six chantiers importants perturberont la circulation à Sherbrooke

Six chantiers principaux auront un impact sur la circulation au cours des deux prochaines semaines, à Sherbrooke. Le resurfaçage de la rue King Ouest, près du viaduc de l’autoroute 410, perturbera notamment la circulation à compter du lundi 5 juillet.

Les ornières seront aplanies entre les rues J-Armand-Bombardier et Radisson, où passent en moyenne 20 000 véhicules par jour.

Ce sont des travaux qui étaient très attendus. Les ornières étaient dangereuses, particulièrement pour les gens en mot , explique la directrice au service des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke, Caroline Gravel.

Ces travaux devraient durer cinq jours à compter du 5 juillet.

La circulation sera difficile parce que nous allons laisser une voie de circulation dans chaque sens. Nous invitons les utilisateurs à prendre un chemin alternatif. Même si nous laissons une voie dans chaque direction, nous invitons les gens à emprunter le boulevard Portland ou la rue Galt Oues , indique Mme Gravel.

Des travaux aux feux de circulation situés sur la rue Galt Ouest, près de la rue Laurier et du pont Joffre, se dérouleront aussi dans les prochains jours.

De plus, deux jours de travaux sont prévus sur la 12e Avenue, entre le viaduc de l’autoroute 610 et l'Hôpital Fleurimont.

Ce sont des travaux d'égouts sanitaires qui vont perturber la circulation. Les travaux vont se dérouler en dehors des heures de pointe de 8 h 30 et 15 h 30, pour permettre la circulation fluide des employés du CHUS. Une citation de :Caroline Gravel, directrice au service des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke

La fin des classes permet des travaux devant des écoles

Des travaux seront réalisés devant trois écoles primaires à Sherbrooke au cours des prochains jours.

On peut se permettre de faire des travaux près des écoles parce que l’école s’est terminée la semaine dernière , explique Caroline Gravel.

Une réfection de la chaussée sera faite sur le boulevard du Mi-Vallon, entre les rues Marie-Claude et Marini, devant l’École La Maisonnée. Des travaux seront aussi réalisés devant l’École primaire Eymard; des avancées de trottoir seront ajoutées à la rue Kennedy et une réfection de cette rue sera faite, entre les rues Terrill et Mont-Plaisant.

Ce sont des travaux importants qui vont durer jusqu’à la mi-juillet , signale Caroline Gravel.

Devant l’École Saint-Esprit, la chaussée sera refaite entre les rues Maurice-Duplessis et Saint-Esprit.

Travaux majeurs sur Galt Ouest à venir

Les travaux prévus à l’extrémité de la rue Galt Ouest, entre la rue Lisieux et le viaduc de l’autoroute 410, se mettront en branle plus tard cet été.

Ces travaux, évalués à 1,9 million $, toucheront notamment les infrastructures souterraines, dont les égouts situés entre les rues de Lisieux et Jolliet. Le resurfaçage de la chaussée sera aussi effectué entre la rue Jolliet et le viaduc de l’autoroute. Au total, ces projets devraient durer de 10 à 15 semaines.