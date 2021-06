Les chefs Mi'kmaq de l’Î.-P.-É souligneront la fête du Canada autrement cette année

Alors que certains d'entre eux se contenteront de participer aux événements organisés dans leur communauté, d’autres souhaitent profiter de l'occasion pour éduquer la population à l'histoire des Autochtones.

Dans une déclaration écrite, la cheffe de la communauté autochtone de Lennox Island, Darlene Bernard, a affirmé qu’elle ne célébrera pas la fête du Canada cette année.

Elle a rappelé que les peuples autochtones du pays traversent une période très difficile.

J'ai décidé que ma place est d'être avec ma communauté. Nous voulons être positifs, mais nous sommes aussi très conscients de notre peuple à travers le pays qui souffre et qui est en deuil, et nous pleurons avec eux.

Récemment, 751 tombes non marquées ont été découvertes sur les terrains d’un ancien pensionnat en Saskatchewan et les restes de 215 enfants ont été retrouvées en Colombie-Britannique.

Pour souligner la journée, la communauté de Lennox Island prépare des cérémonies pour honorer les Autochtones victimes du système des pensionnats.

Junior Gould, chef de la Première Nation Abegweit, croit pour sa part que les événements de la fête du Canada ne devraient pas être annulés.

Il explique que l'annulation des événements limite la réflexion sur l'histoire de son peuple.

Je veux que les Canadiens voient ce que nous sommes et entendent nos histoires. Je veux que les citoyens se tournent vers leur gouvernement et leurs églises et disent "'Honte à vous.... Vous avez laissé tomber le Canada".

Une citation de :Junior Gould, chef de la Première Nation Abegweit