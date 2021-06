2e dose : les Québécois pourront changer de vaccin et de lieu de vaccination

Dans un communiqué publié lundi, Québec confirme qu’à compter de mardi matin, une personne vaccinée avec Pfizer pourrait devancer son rendez-vous de deuxième dose en recevant le vaccin de Moderna .

Les Québécois qui ont reçu le vaccin AstraZeneca en première dose peuvent quant à eux obtenir – selon leur choix – une seconde dose du même vaccin ou opter plutôt pour un vaccin Pfizer ou Moderna.

Il est également possible de se présenter dans les cliniques sans rendez-vous de la province pour y recevoir le vaccin Moderna, peu importe le vaccin utilisé lors de la première dose. Des vaccins AstraZeneca et Pfizer sont aussi disponibles dans plusieurs cliniques sans rendez-vous.

Désormais possible de changer le lieu du rendez-vous

Autre nouveauté, dès mardi, il sera possible de modifier le lieu prévu de vaccination en se rendant sur la page Internet de Clic Santé.

Mais, précise Québec, la plateforme offrira des plages horaires dans des lieux se trouvant dans la même région que le site de vaccination initial . C'est-à-dire qu'une personne vaccinée à Montréal ne pourra obtenir sa deuxième dose en Gaspésie, par exemple, mais pourra le faire ailleurs dans sa région.

Les personnes qui souhaitent modifier le lieu ou le vaccin sont invitées à se rendre sur la page Quebec.ca/vaccinCOVID  (Nouvelle fenêtre) pour accéder à la plateforme de prise de rendez-vous.

Depuis plusieurs jours, il n’était plus possible pour les personnes qui ont reçu une première dose du vaccin Pfizer de devancer leur rendez-vous en raison d’une baisse temporaire – les semaines du 5 et du 12 juillet – des livraisons de vaccin au Canada par la pharmaceutique Pfizer-BioNTech qui a procédé à des modifications dans sa chaîne de production.

En attendant la reprise des livraisons régulières de Pfizer, Québec avait suspendu la possibilité de devancer des rendez-vous sur Clic Santé afin de s’assurer d’avoir les stocks nécessaires pour honorer tous les rendez-vous déjà pris.

Or, l’arrivée prévue cette semaine de 1 744 820 doses supplémentaires du vaccin Moderna en plus des 600 000 reçues dernièrement au Québec donne les marges de manœuvre nécessaires au ministère de la Santé pour reprendre l'avancement des rendez-vous de deuxième dose.

Actuellement, plus du quart des Québécois (26,3 %) ont complété leur immunisation alors que Québec s’est donné pour objectif de terminer l’administration des deuxièmes doses dans la province d’ici le 31 août prochain.

La baisse des nouveaux cas se poursuit

Dans leur plus récent bilan, les autorités sanitaires du Québec recensent par ailleurs 76 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 374 660 le nombre de cas confirmés dans la province depuis le début de la pandémie.

La santé publique ne fait également état d’aucun nouveau décès au Québec. Le bilan des pertes de vie liées à la COVID-19 demeure donc à 11 203 décès depuis le début de la pandémie, en février 2020.

Le nombre des hospitalisations a quant à lui régressé de 11 par rapport aux données du 25 juin, pour un total de 124 patients alités en raison de la COVID-19.

Parmi ceux-ci, 31 sont traités aux soins intensifs, soit 9 de moins par rapport aux données du 25 juin.

Il y a une semaine, on dénombrait 161 hospitalisations au Québec. Il s'agit donc d'une diminution nette de 37 hospitalisations en sept jours.

Les opérations de dépistage se poursuivent pendant ce temps dans la province, où 15 233 prélèvements ont été effectués le 26 juin.

L’évolution de la COVID-19 au Québec

Où en est la vaccination?

Depuis le dernier bilan, 77 687 doses de plus ont été administrées à des Québécois.

La santé publique a aussi ajouté au bilan 21 268 citoyens vaccinés hors de la province. Ce qui porte à 8 074 797 le nombre de doses de vaccin reçues par des Québécois depuis le début de la campagne de vaccination, en décembre dernier.

Jusqu’à maintenant, 9 442 385 doses ont été livrées au Québec. Près de 71 % de la population a reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 et 26,3 % a reçu sa deuxième dose.

Des commandes de 547 560 doses de vaccin Pfizer et de 1 744 820 doses de Moderna sont attendues cette semaine au Québec. Au moins 120 000 doses du vaccin d’AstraZeneca doivent aussi être livrées cette semaine.

Les éclosions

Selon les données de la santé publique, on compte 934 cas actifs de COVID-19 et 121 éclosions de COVID-19 dans la province. La majorité d'entre elles se trouvent dans ces secteurs :

43 dans des milieux de travail;

41 dans les écoles;

15 en milieu de vie et de soins;

13 dans les garderies.

La contagion persiste à Laval

La région actuellement la plus active en matière de contagion au Québec est Laval, avec un taux de cas actifs de 26 cas par tranche de 100 000 habitants.

Depuis plusieurs jours maintenant, le nombre de cas diminue significativement dans le Grand Montréal, à l’exception de l’île de Laval, où la contagion persiste en dépit des efforts de vaccination.

Après Laval viennent Montréal et l’Outaouais, avec des taux respectifs de 18,8 et 16,3 cas pour 100 000 habitants. Lanaudière et la Montérégie suivent avec 14,3 et 10,3 cas actifs pour 100 000 habitants.

La moyenne québécoise s’établit quant à elle à 10,9.